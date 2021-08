Australiassa väki kokoontui jumalanpalvelukseen koronasulusta huolimatta – kävijöille noin 600 euron sakot

Australian Sydneyssä koronasulkua uhmanneesta jumalanpalveluksesta kirjoitettiin yhteensä kymmenientuhansien Australian dollareiden edestä sakkoja seurakunnalle ja kokoontumiseen osallistuneille. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Poliisi puuttui sunnuntaina 60 ihmisen kokoontumiseen ja antoi jumalanpalveluksen järjestäneelle seurakunnalle noin 5 000 dollarin eli reilun 3 000 euron sakot. Kolmekymmentä seurakuntalaista sai kukin tuhannen dollarin eli noin 600 euron sakot.

Seurakunta on osa kansainvälistä Christ Embassy -nimistä uskonnollista liikettä, jonka päämaja on Nigerian Lagosissa. Liike on aiemmin levittänyt koronavirukseen liittyviä salaliittoteorioita.

Sydneyn alueella paikalliset saavat rajoitusten puitteissa poistua kotoaan vain tietyistä syistä, esimerkiksi ruokaostoksille tai kuntoilemaan.