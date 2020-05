Autokauppa hyytyi täysin – ala toivoo romutuspalkkion uutta tulemista

Koronakriisi kurittaa voimakkaasti autokauppaa tänä vuonna. Sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen kauppa on hyytynyt autoalan mukaan perusteellisesti.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

– Uudet ensirekisteröinnit lähes puolittuvat lähikuukausien aikana, sillä uusien autojen asiakastilaukset ovat viime viikkojen aikana olleet alempana kuin kertaakaan 2000-luvulla, Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio kertoo tiedotteessa.

Ensirekisteröinneissä myynnin voimakas supistuminen näkyy autoalan mukaan viiveellä, sillä autot toimitetaan ja rekisteröidään 2–4 kuukautta tilauksen jälkeen.

– Rekisteröinneissä pohjakosketus nähtäneen vasta loppukesällä, kun kilpiin menee poikkeuksellisen matalaa kevään tilauskantaa, Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa arvioi.

Myyntilukujen perusteella uusien autojen rekisteröintien on ennakoitu huhti-elokuussa jäävän alle puoleen keskimääräisestä tasosta.

Uusien henkilöautojen ensirekisteröinneissä nähtiin kuitenkin kuoppa jo huhtikuussa, sillä uusia henkilöautoja rekisteröitiin vajaat 6 000, mikä on 39 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Vuoden alusta laskien uusia henkilöautoja on rekisteröity 12 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Myös käytettyjen autojen kauppa oli selvässä laskusuunnassa. Käytettyjä henkilöautoja myytiin huhtikuussa 42 652 eli 18,5 prosenttia viime vuoden huhtikuuta vähemmän.

Autoala arvioi, että ensirekisteröintien romahtamisella on kauaskantoiset vaikutukset autokantaan, sillä autokannan uusiutuminen riippuu ensisijaisesti uutena ensirekisteröitävien autojen määrästä.

Autokannan keski-ikä on jo nyt 12,2 vuotta.

Ensirekisteröintikehityksen vauhdittamiseksi autoala on ehdottanut nopeina elvytystoimina romutuspalkkion uusimista ja sähköautojen hankintatuen uudistamista, jotka piristäisivät uusien vähäpäästöisten autojen kysyntää.

Autoala huomauttaa, että autokannan ikääntyminen hidastaa autokannan päästöjen vähenemistä. Romutusikäisten autojen hiilidioksidipäästöt ovat keskimäärin 170 grammaa kilometriltä.

Uusien tänä vuonna ensirekisteröityjen autojen päästöt ovat olleet keskimäärin 107 grammaa kilometriä kohti.

Mikäli uusien autojen ensirekisteröintien määrä on jäämässä tänä vuonna 85 000 henkilöautoon, autokannan keski-ikä kasvaa autoalan mukaan kuluvana vuonna noin 0,4 vuodella. Autokannan keski-ikä on jo nyt 12,2 vuotta, joka on yksi Länsi-Euroopan korkeimmista.