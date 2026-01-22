Autokauppiaat: Vain halvat käytetyt ja yritysautot pitävät markkinaa käynnissä

Autoala ennustaa kuluvalle vuodelle pientä kasvua uusien autojen kauppaan, kertovat Autoalan Keskusliitto sekä Autotuojat ja -teollisuus tiedotteessa. Viime vuonna oltiin myyntimäärissä 1990-luvun laman lukemissa, ja vain käytettyjen kaupassa oli nousuvirettä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Järjestöt arvioivat, että uusien henkilöautojen ensirekisteröintejä lisäävät muun muassa käynnissä oleva romutuspalkkiokampanja ja ansiotuloverojen kevennykset.

- Romutuspalkkion lisäksi toinen merkittävä automarkkinoita piristävä tekijä on täyssähköisten työsuhdeautojen verokannustimen jatkuminen vuoden 2029 loppuun, Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausala sanoo tiedotteessa.

Lausalan mukaan henkilöautojen sähköistyminen jatkui viime vuonna vahvana. Vuonna 2025 ensirekisteröidyistä henkilöautoista ladattavien autojen osuus oli lähes 60 prosenttia. Niistä täyssähköisten henkilöautojen osuus oli noin 37 prosenttia ja lataushybridien noin 20 prosenttia.

Nopeinta siirtymä ladattaviin autoihin on työsuhdeautoissa. Niistä jo 79 prosenttia on ladattavia.

- Yritysten hankkimien autojen merkitys on autokaupalle erityisen suuri kuluttajakysynnän ollessa vielä heikkoa, Lausala sanoo.

VIIME VUONNA uusien henkilöautojen myyntimäärä jäi alimmalle tasolle sitten vuoden 1994. Viime vuonna ensirekisteröintien määrä laski henkilöautoissa kolme prosenttia vuoteen 2024 verrattuna.

Henkilöautoja ensirekisteröitiin noin 72 000.

Sen sijaan pakettiautojen kohdalla nousua oli yli 7 prosenttia vuoteen 2024 verrattuna. Pakettiautoja ensirekisteröitiin viime vuonna yli 74 000.

Käytettyjen autojen kaupoissa oli nousua, ja viime vuonna tehtiin kaupat lähes 643 000 autosta. Kasvua oli yli neljä prosenttia.

- Kysyntä käytettyjen autojen kaupassa kohdistui edullisemman hintaluokan autoihin ja kauppamäärä kasvoi eniten yksityishenkilöiden käymässä kaupassa, tiedotteessa sanotaan.

SUOMEN autokanta on suhteellisen iäkästä: viime vuonna henkilöautot Suomessa olivat keskimäärin 13,9 vuotta vanhoja. Itä-Suomessa ja Pohjanmaan maakunnissa henkilöautot ovat keskimäärin yli 15-vuotiaita.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom poisti viime vuoden aikana liikennekäytöstä noin 105 000 sellaista henkilö- ja pakettiautoa, joita ei ollut vuosittain katsastettu eikä ajoneuvoveroa ollut maksettu vuosiin. Niiden autojen keski-ikä oli 35 vuotta.