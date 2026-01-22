Grönlanti-kiista tuli ja suli: montako kertaa vielä ennustamme Trumpin peliliikkeet väärin?

Taas media yllättyi, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump teki härskiä henkilökohtaista pikakauppaa Grönlannilla. Miehen erikoinen tapa ulkopolitiikan ja bisneksen yhdistämisestä oli tiedossa jo vuosikymmen sitten, mutta miksi emme edelleenkään ota sitä vakavasti? Simo Alastalo Demokraatti

Vuoden 2016 presidentinvaalikeskusteluissa demokraattien Hillary Clinton kutsui kilpakumppaniaan Donald Trumpia Venäjän presidentin Vladimir Putinin nukeksi. Trump oli tätä ennen väittänyt, ettei Venäjän johtaja tunne Clintonia kohtaan minkäänlaista kunnioitusta.

Sananvaihdossa oli näkyvillä Trumpin taipumus ajatella Yhdysvaltain ulkopoliittiset suhteet henkilökohtaisina ja kahdenvälisinä. Erityisessä arvossa Trump piti suhteitaan Putinin kaltaisiin autoritaaristen maiden johtajiin, joita kohtaan hän vaikutti tuntevan erikoista ihailua.

Clinton edusti perinteisempää koulukuntaa, jossa Yhdysvallat pyrkii toimimaan ulkopolitiikassaan yhdessä liittolaistensa kanssa ja yhteisten pelisääntöjen mukaisesti.

Ulkopolitiikassa ei silloin ole ensisijaisesti kyse ihmissuhteista, henkilökohtaisesta hyödystä puhumattakaan.

Clintonin nukkekommenttia seurasi televisioidussa vaaliväittelyssä Trumpin meemiytynyt lohkaisu: “No puppet, you’re the puppet”. Itse olet nukke.

KUN Trump aloitti ensimmäisen kautensa tammikuussa 2017, brittiläinen talouslehti The Economist kauppasi tilaustaan nettimainoksella, jossa George Washingtonista Trumpiksi fotoshopattu käsinukke kehuskeli tulevalla mahtavuudellaan. Lisää aiheesta Mitä Grönlannista oikeasti sovittiin – Suomellekin tulee rooli alueella

“I’ll be tremendous”, sanoi käsinuken koomisesti liikkuva mekaaninen suu. Mainoksessa soi taustalla amerikkalainen sotilasmarssi Stars and Stripes Forever, jonka sanoissa ylistetään Yhdysvaltain lippua vapauden ja toivon symbolina.

Mainosta voi pitää pilkkaavana ja ironisena. Trumpin epätodennäköisen toisen kauden valossa sen voi nähdä jo ennustuksena. Media piti Trumpia pellenä. Ehkä ajateltiin, että jos ei ole uskottava, ei voi olla uhka. Tässä on historiallisesti erehdytty ennenkin.

Jos Trump olisikin nukke, hän tuskin on Clintonin näkemyksen mukaisesti Putinin käsiohjauksessa, vaan liikkuu suuntiinsa ihan itse.

UUSI maailmanjärjestys kiinnostaa muitakin kuin Venäjää. Yksi etupiirien maailmaa havittelevista on Kiina, joka on noussut nopeasti globaaliksi talous- ja teollisuusjättiläiseksi. Kiina on ottanut lyhyessä ajassa haltuunsa liikenteen sähköistymisen, akkumineraalit, puolijohteet ja tekoälyn.

Myös Kiinan sotateollisuus on kehittynyt vauhdilla.

Länttä, jonka pitäisi olla vastavoima ja jota presidentti Xi Jinping on pitänyt Kiinan globaalin johtoaseman esteenä, johtaa liittolaissuhteitaan särkevä Donald Trump.

Kiinan varapääministeri He Lifeng puhui keskiviikkona Trumpin Grönlanti-aikeista säikähtäneessä Davosissa. Hefeng kehui Kiinaa vakaaksi globaaliksi kumppaniksi, joka on kiinnostunut monenkeskisyydestä ja vapaakaupasta. Vastakkainasettelun tai jakavuuden sijaan Lifeng kauppasi kuulijoilleen Kiinan solidaarisuutta ja yhteistyötä.

Epävakaalta vaikuttava sekoilu näyttäisi pelaavan Kiinan pussiin, mutta Trump ei ole myöskään Kiinan käsiohjauksessa.

USKOTTAVAMPI vaihtoehto löytyy Yhdysvaltain sisältä, maan äärimmäisen keskittynyttä vaurautta hallinnoivasta, harvalukuisten miljardöörien rahapiiristä.

2000-luku on ollut nousevan Aasian aikaa. Samalla Yhdysvaltain taloudellinen asema on heikentynyt. Amerikkalainen keskiluokka on tuntenut nahoissaan perinteisen teollisuuden alasajon. Rahat ovat keskittyneet miljardööreille samaan tapaan kuin teollistumisen kuumina vuosina 1900-luvun alussa.

Vaikka Maga-liikkeen selkäranka muodostuu enimmäkseen pettyneestä valkoisesta keskiluokasta, Trump on päinvastaisista puheistaan huolimatta keskittänyt vaurautta entisestään.

Business Insiderin mukaan Trumpin lähipiiriin kuuluvat neljä ”broligarkkia”, teknomiljardöörit Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ja Jensen Huang, ovat kasvattaneet omistuksiaan vuodessa yhteensä 288 miljardilla dollarilla. Muskin omaisuus karttui 52 prosentilla.

Siksi Trump on miljardöörien valinta.

Taloudellisen epätasa-arvon syyksi on maga-ajattelussa keksitty maahanmuuttajat. Vaikka puhe on maasta, jonka muualta tulleet ovat perustaneet, yhtälö tuntuu toistaiseksi toimivan. Trump on liikkeensä kyseenalaistamaton johtaja, jolle uskollisimmat kannattajat soisivat diktaattorin oikeudet.

TRUMP on puhutellut fanejaan muun muassa New York Timesin haastattelussa, jossa hän kertoi ainoaksi ulkopoliittiseksi rajoitteekseen omantuntonsa. Kanadan pääministeri Mark Carey on sanonut poliittista johtajista suorimmin, mitä tästä muille Yhdysvaltain liittolaisille käytännössä seuraa. Sääntöpohjainen maailmanjärjestys on Careyn mukaan tiensä päässä.

Globaalisaation ytimessä olevasta taloudellisesta integraatiosta on tullut suurvaltojen ase. Siksi Kanadan tapaisten keskisuurten valtioiden on toimittava yhdessä. Jos et ole pöydässä, olet ruokalistalla, Carey sanoi tiistaina Davosissa.

Vakavimmista Grönlanti-aikeistaan toistaiseksi perääntynyt Trump lähetti keskiviikon puheessaan Careylle uhkaavan sävyisiä terveisiä. Trumpin mukaan Careyn pitäisi jatkossa muistaa Kanadan olevan olemassa Yhdysvaltain ansiosta.