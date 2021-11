Auttaako Suomi Viroa vaikeassa koronakriisissä? – asiantuntijat avaavat, mikä tilanne on tällä hetkellä

– Minulla olevan tiedon mukaan on keskusteltu siitä, että olisiko joitakin vaikeasti sairaita tehohoitopotilaita mahdollista hoitaa Suomen puolella, sanoi sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki tänään STM:n ja THL:n koronatilannekatsauksessa. Johannes Ijäs Demokraatti

Helsingin Sanomien toimittaja oli tiedustellut Voipio-Pulkilta, onko Suomi auttamassa Viroa maan tällä hetkellä erittäin vaikeassa koronatilanteessa.

Demokraatti selvitti sisäministeriöstä ja sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä, mikä tilanne Suomen ja Viron välillä tällä hetkellä käytännössä on.

Sisäministeriön pelastusosaston erityisasiantuntija Pekka Tiainen kertoo, että sisäministeriön pöydälle ei ole tullut kahdenkeskistä eikä EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta avunpyyntöä Virosta. Sisäministeriön avunantopyynnöt koskisivat lähinnä materiaaliapua.

– Meillähän on Viron kanssa kahdenkeskinen valtiosopimus olemassa ja molemmat maat kuuluvat unionin pelastuspalvelumekanismiin, jonka kautta esimerkiksi viime perjantaina lähetettiin hengityskoneita Latviaan.

Suomi ja Viro ovat kummatkin olleet aktiivisia pelastuspalvelumekanismissa.

Suomi lähetti hiljattain Latviaan kuusi kappaletta uusia hengityskoneita maamme varmuusvarastosta.

– Jos Viro meitä lähestyisi pelastustoimen osalta, kyllähän siinä tietenkin on aika kovat paineet reagoida. Olemme kuitenkin vierekkäin ja tiiviisti yhteistyössä, Tiainen toteaa.

Viron kohdalla Suomen apu, jos sellaista Viron koronatilanteessa annettaisiin, saattaisi liittyä Voipio-Pulkin kommentin perusteella kuitenkin pikemminkin potilaiden hoitamiseen. Tässä asiassa vastuu kuuluu ennen kaikkea sosiaali- ja terveysministeriölle.

Valmiusjohtaja Pekka Tulokas sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo, että koronatilanne on nyt vahvassa seurannassa Viron ja Suomen välillä.

– Sekä Viron että Suomen tehohoitolääkärit seuraavat sairaala- ja tehohoitokuormituksen tilannetta molemmissa maissa nyt säännöllisesti. Suomessa yliopistollisten sairaanhoitopiirien johdon kanssa on tehty ensimmäisiä kartoituksia mahdollisuuksista auttaa. Kaikki tämä on vasta varautumista, ja samalla katsotaan myös miten Suomessa turvataan palveluiden saatavuus.

Tulokas toteaa myös, että sosiaali- ja terveysministeriö on avannut yhteydet Viron terveysministeriöön tilanteen seuraamiseksi.

– Tiettyjä valmisteluita on tehty, jos avuntarvetta on. Meidän täytyy koko ajan tietää, miten tehohoitokapasiteetti kehittyy molemmilla puolilla, niin Virossa kuin Suomen päässä.

Tulokas kertoo, että ainakaan toistaiseksi Virosta ei ole tullut mitään erillistä avunpyyntöä Suomen suuntaan.

– Valmistaudutaan, varaudutaan tiettyihin asioihin. Tämä on nyt se taso, jolla tällä hetkellä toimitaan, Tulokas summaa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jari Petäjä toteaa hänkin, että Viron tilannetta seurataan aktiivisesti.

– Nimenomaan sosiaali- ja terveysministeriö tekee yhteistyötä sairaanhoitopiirien kanssa ja pitää sairaanhoitopiirit ajan tasalla. Luonnollisesti, jos avunpyyntö Virosta tulisi, se on ensisijaisesti maiden ministeriöiden välinen asia käsitellä. Sairaanhoitopiirien tehtävä on tietysti olla valmiudessa ja vuorovaikutuksessa sosiaali- ja terveysministeriön kanssa suomalaisen tilannekuvan osalta. Mitään tämän pidemmälle menevää tässä on aika vaikea tällä hetkellä sanoa, Petäjä sanoo.

– Kaikkihan tietävät, että naapurimaassa on tukalat paikat. Rajat ylittävän tuen pyyntömahdollisuus on ilman muuta olemassa ja se pyyntö tapahtuisi ministeriöiden välillä, jos sellainen tulee.

Petäjä ei lähde julkisuuteen kommentoimaan sitä, millainen esimerkiksi HUSin valmius olisi ottaa Virosta tehohoitopotilaita, jos pyyntö tulisi.

– Tämä on ministeriövetoista tilanneanalytiikkaa ja Suomi-tasoista vastausta mahdollisesti, jos pyyntö tulee, Petäjä sanoo.