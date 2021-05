Avoin kirje Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle

Pyydän kiinnittämään huomiotanne esittävän taiteen ja tapahtuma-alan epäoikeudenmukaiseen kohteluun pandemia-aikana. Huoleni kohdistuu myös laajan ja monimuotoisen yleisön epäoikeudenmukaiseen kohteluun, kun yleisö ei ole päässyt mieleisensä vapaa-ajan viettotavan pariin. Helka-Maria Kinnunen

Elinkeinojen harjoittamista ei ole kohdeltu pandemian aikana yhdenvertaisesti. Pyydän, että esittävää taidetta ja muita yleisötilaisuuksia ryhdytään kohtelemaan tasapuolisesti suhteessa muuhun elinkeinotoimintaan, jotta yleisö voi osallistua myös aineettomasta kulttuurista nauttimiseen samoin kuin vaikkapa ruokakulttuurista nauttimiseen ravintoloissa. Olisi oikeudenmukaista, että siinä missä ravintola voi täyttyä vaikkapa 75-prosenttisesti asiakkaista, jotka ruokailevat ilman maskeja ja melko lähekkäin, myös katsomot, joissa istutaan hiljaa esitystä seuraten maski kasvoilla, täytettäisiin samaan tapaan. Nyt tilanne on irvokas: Tilassa saa olla mielin määrin porukkaa kunnes sinne tulee yksikin esiintyjä. Oikeustajumme on koetteella. Vaikuttaa siltä, että viranomaisnäkökulmasta kulttuuritapahtumat ovat vaarallisinta mitä on.

PANDEMIAN alussa, kun kukaan meistä ei vielä osannut varautua taudin leviämiseen – eivät yksityiset ihmiset eivätkä tilaisuuksien järjestäjät – sattui merkittävä tartuntojen leviäminen kulttuuritilaisuudessa, Naistenpäivän konsertissa Helsingin Musiikkitalossa. Minäkin olin siellä, meitä oli toista tuhatta, oli tungosta, mutten onneksi saanut tartuntaa. Monet tuttavani sairastuivat, osa vakavasti. Tieto taudin vaarallisuudesta levisi esittävän taiteen tekijöiden keskuudessa nopeasti.

Varauduimme viivyttelemättä: suunnittelimme ja toteutimme tarkat turvatoimet sekä henkilökuntien että yleisöjen suojelemiseksi. Työtä tehtiin urakalla, vaivoja säästämättä ja viranomaisten ohjeet huomioon ottaen. Edellä mainitun yksittäisen, huono-onnisen tilaisuuden jälkeen yhdestäkään kulttuuritilaisuudesta ei tietääkseni ole levinnyt tartuntaketjua missään päin Suomea. Määräyksiä ja rajoituksia on noudatettu pilkuntarkasti. Kaikista toimista huolimatta yleisötilaisuudet ovat jääneet mottiin, pannaan, pandemian panttivangeiksi. Ja nyt yhteiskunta avautuu, kuntosaleilla huohotetaan ja hikoillaan ilman maskeja, ravintoloissa ja terasseilla nautitaan elämästä melkein kuin ennen. Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat ovat ainoina jääneet kuristusotteeseen, kun niihin sovelletaan eri ohjeita kuin muihin kokoontumisiin.

Pyydän teitä kiinnittämään huomionne siihen, että yleisötilaisuuksia koskevat muita ankarammat rajoitukset uhkaavat vakavasti näiden alojen elinvoimaa, ja kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajemmalle: matkanjärjestäjiin, majoitus- ja ravitsemusliikkeisiin, kuntien ja yhteisöjen hyvinvointiin asti.

Vetoan teihin, alueelliset viranomaiset ja asiantuntijat, että edistätte kaikin voimin yleisötilaisuuksien tasapuolista kohtelua ja kulttuurin elinmahdollisuuksia. Yleisötilaisuuksia on kohdeltava yhdenvertaisesti muiden alojen kanssa pandemiankin aikana. Kulttuuri ON elinvoimaa. Kulttuurilla on väliä!

Helka-Maria Kinnunen

Kajaanin kaupunginteatteri – alueteatterin johtaja