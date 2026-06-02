Axios: Trump haukkui Netanjahua hulluksi – taustalla huoli Iranin tilanteen pahenemisesta

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump menetti täysin malttinsa keskustellessaan Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun kanssa maanantaina, kertoi Axios-uutissivusto tiistaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Trumpin raivon syynä oli erityisesti se, että rauhanneuvottelut Iranin kanssa uhkaavat kariutua, koska Iran vaatii pitävää tulitaukoa Libanoniin ennen kuin sopimus voisi syntyä.

- Olet helvetin hullu. Ilman minua olisit vankilassa, mutta minä olen pelastanut persuksesi. Kaikki vihaavat sinua nyt. Kaikki vihaavat Israelia tämän takia, Trump suolsi lähteiden mukaan puhelimessa Netanjahulle.

Trumpin vankilavihjaukset liittyvät Netanjahua vastaan käynnissä olevaan lahjusoikeudenkäyntiin.

Toisen lähteen mukaan Trump olisi myös karjunut Netanjahulle yhdessä vaiheessa alatyylisesti ja kysynyt, että ”mitä helvettiä sinä oikein puuhailet”.

Lähteiden mukaan Trump hyväksyy sen, että Israelilla on oikeus puolustautua äärijärjestö Hizbollahin iskuja vastaan. Presidentti kuitenkin katsoo, että Netanjahu on menettänyt täysin suhteellisuudentajunsa ja laajentaa iskuja tarpeettomasti.

Israelin pääministerin kanslia ei vastannut Axiosin kommenttipyyntöihin.

NETANJAHU antoi puhelun jälkeen lausunnon, jossa todettiin, että Israel jatkaa iskujaan Beirutiin, jos Hizbollah ei lopeta hyökkäyksiään.

- Puhuin tänä iltana presidentti Trumpin kanssa ja kerroin hänelle, että jos Hizbollah ei lopeta hyökkäyksiä kaupunkejamme ja kansalaisiamme kohtaan, Israel iskee terroristikohteisiin Beirutissa, Netanjahu sanoi lausunnossa.

Netanjahun mukaan Israelin asevoimat jatkavat toimintaansa ”suunnitellusti” Etelä-Libanonissa. Israel on sanonut, että se kohdistaa iskujaan Hizbollahin kohteisiin.

LIBANONIN Yhdysvaltain-suurlähetystö vahvisti osaltaan maanantaina, että Hizbollah on hyväksynyt ehdotuksen hyökkäysten molemminpuolisesta lopettamisesta. Ehtona Hizbollah piti sitä, että Israel ei tee iskuja Beirutiin.

Trump puolestaan kertoi Truth Social -viestialustallaan kehottaneensa Israelia ja Hizbollahia lopettamaan taistelut lopullisesti.

Libanonin ja Israelin neuvotteluiden oli määrä jatkua Yhdysvalloissa tiistaina.