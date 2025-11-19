Axios: Yhdysvallat ja Venäjä laativat salaista suunnitelmaa Ukrainan sodan lopettamiseksi

Yhdysvallat on työstänyt salassa Venäjän kanssa uutta suunnitelmaa Ukrainan sodan lopettamiseksi, kertoo yhdysvaltalainen uutissivusto Axios. Media perustaa tietonsa yhdysvaltalaisiin ja venäläisiin virkamieslähteisiin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Median tietojen mukaan kyseessä olisi 28-kohtainen suunnitelma, joka on saanut innoituksensa presidentti Donald Trumpin Gaza-rauhansuunnitelmasta.

Axiosin mukaan suunnitelma jakautuu neljään kategoriaan, jotka ovat rauha Ukrainassa, turvatakuut, turvallisuus Euroopassa sekä Yhdysvaltain ja Venäjän väliset suhteet tulevaisuudessa.

On epäselvää, miten suunnitelmassa huomioidaan kiistanalaiset kysymykset, kuten alueiden hallinta itäisessä Ukrainassa. Venäjä on aiemmin vaatinut Ukrainalta alueluovutuksia.

Yhdysvaltalaislähteen mukaan Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff on johtanut suunnitelman laatimista ja keskustellut siitä Venäjän lähettilään, maan valtiollisen sijoitusrahaston johtaja Kirill Dmitrijevin kanssa.

Dmitrijev vahvisti Axiosille, että hän tapasi Witkoffia tiimeineen Yhdysvalloissa lokakuun lopulla kolmen päivän ajan. Hän kertoi suhtautuvansa myönteisesti suunnitelman onnistumiseen, koska ”Venäjän kantaa todella kuullaan”.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kieltäytyi kommentoimasta asiaa keskiviikkona toimittajille, kertoo uutistoimisto AFP.

Tiedossa ei ole, miten Ukraina tai Euroopan maat suhtautuvat suunnitelmaan. Axiosin tietojen mukaan Witkoff keskusteli suunnitelmasta aiemmin tällä viikolla Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kansallisen turvallisuuden neuvonantajan, entisen puolustusministeri Rustem Umjerovin kanssa.

VENÄJÄN lähettiläs Dmitrijev kertoi Axiosille, että suunnitelman pohjana ovat Trumpin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin elokuussa Alaskan-tapaamisessa sopimat periaatteet.

Tarkoituksena on tehdä ehdotus, joka ”koskee Ukrainan konfliktia, mutta myös kuinka Yhdysvaltain ja Venäjän väliset suhteet palautetaan ja Venäjän turvallisuushuolet kuullaan”, Dmitrijev kertoi.

Venäjä on kutsunut hyökkäyssotaansa Ukrainaan toistuvasti konfliktiksi.

Dmitrijevin mukaan tavoitteena on laatia periaatteiden pohjalta kirjallinen dokumentti Trumpin ja Putinin seuraavaa tapaamista varten. Aiemmin suunniteltu Budapestin-tapaaminen tosin on toistaiseksi jäissä.

Dmitrijevin mukaan Yhdysvallat on parhaillaan esittelemässä suunnitelman ”etuja” Ukrainalle ja Euroopan maille. Yhdysvaltalainen virkamies vahvisti Axiosille, että Valkoinen talo on alkanut kertoa uudesta suunnitelmasta eurooppalaisille ja ukrainalaisille virkamiehille.

Yhdysvaltalaislähteen mukaan Valkoinen talo uskoo, että Ukraina ja Eurooppa voidaan saada tukemaan suunnitelmaa. Lähde lisäsi, että suunnitelmaa mukautetaan osapuolten palautteen perusteella.