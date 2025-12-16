Eduskunnan kuppilassa ollaan töissä vaikka aamuun, jos edustajatkin ovat – ”Joitain ruokia ei vain voi poistaa listalta”

Eduskunnassa eletään joulunalusruuhkaa, jolloin kokoukset seuraavat toistaan ja täysistunnot saattavat venyä aamuyölle. Se tarkoittaa pitkiä päiviä myös talon kuulussa kuppilassa – mutta millainen työpaikka se muuten on? Susanna Luikku Demokraatti

Compass Groupin ravintolapäällikkö Annika Glade on työskennellyt eduskunnan ravintolapalveluissa seitsemän vuotta, apulaisravintolapäällikkö Hannele Eskelinen kuutisen viikkoa. Kaikkiaan ”talossa” heitä on töissä 23 henkilöä.

Eduskunnan kahvila eli kuppila sekä on että ei ole tavallinen ravintola-alan työpaikka. Tiskillä ja muissa yhteyksissä tapaa säännöllisesti päättäjiä pääministeristä lähtien. Työntekijöillä on työehtosopimuksessa vaitiolovelvollisuus, ja heille tehdään samat turvaselvitykset kuin muillekin talossa työskenteleville.

Läsnä on jatkuvasti myös mediaa, ja talossa on sekä kirjoitettuja että kirjoittamattomia sääntöjä.

– Muu ei ole yllättänyt kuin ehkä se, miten hyvin on otettu vastaan ja miten mukavia ja kohteliaita asiakkaat ovat: avataan ovia, kiitetään ja kehutaan, ja oman tiimin kanssa yhteistyö toimii. Toisin kuin voisi kuvitella, täällä on lämmin ilmapiiri, Eskelinen vakuuttaa.

Hänen ja eduskunnassa pitkään työskennelleen Gladen mukaan puheenaiheet kansanedustajien kanssa liikkuvat yleensä small talk -tasolla. Puhutaan säästä, vuodenaikaan liittyvistä juhlapyhistä – ja tietenkin ruoasta.

– Ihan niin kuin muissakin työpaikoissa, helposti tulee sellaisia ”lemppariasiakkaita”, joiden kanssa synkkaa helpommin ja juttu luistaa luontevasti – mutta sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että ollaan eduskunnassa, saati puoluekantojen kanssa. Sama palvelualan kuvio kuin pankissa, Musiikkitalossa tai missä vain näissä hommissa ollessa, Glade sanoo.

– Ja kyllä sitäkin tapahtuu, että edustajien kanssa jutellaan aamuyön tunteina syntyjä syviä, mutta niistä ei puhuta eteenpäin, hän virnistää.

GLADEN MUKAAN kaikki eduskunnan ravintolapalveluissa työskentelevät tietävät, ettei kahta samanlaista päivää ole. Tilanteet sekä työajat voivat vaihtua hyvinkin lyhyellä varoitusajalla.

– Tämä sopii niille, jotka pitävät vaihtelusta ja sietävät pientä stressiäkin. Etenkin täällä kahvilan eli kuppilan puolella ei tiedetä, koska päästään pois – mutta se on kaikille selvää, miksi näin toimitaan. Joskus tulee todella pitkiä vuoroja, mutta sitten tullaan aamulla myöhempään.

Ravintolapäällikkö korostaa, että yöhön asti venyviä ruuhkaviikkoja on kuitenkin vuoden aikana harvoin.

Niitä pystytään jossain määrin myös ennakoimaan, jolloin vaikkapa iltakymmeneltä voidaan tehdä vuoronvaihto – ja toisaalta jos joku haluaa tehdä niin sanotun yövuoron, se käy.

Joustavat työajat koskevat nimenomaan toisen kerroksen kahvilaa. Ensimmäisen kerroksen ravintola on tarkoitettu lounastamiseen ja sulkee aina puoli kolmelta. Se on myös rauhoitettu median haastatteluilta.

RAVINTOLAPALVELUT ostetaan kilpailutuksen jälkeen ulkopuolelta, eli niiden työntekijät eivät ole työsuhteessa eduskuntaan.

Tutuksi ehtii silti tulla puolin ja toisin: Annika Gladen mukaan Compass Group on vastannut talon palveluista 1990-luvun alkupuolelta lähtien lukuun ottamatta kolmen vuoden taukoa, jolloin niitä hoiti ”kilpailija”.

Työsopimus on samanlainen kuin majoitus- ja ravintola-alan TES yleensä. Eduskunta on suljettu lauantaisin ja sunnuntaisin, joten alalla monille tärkeitä lisiä ei pääse kertymään. Myös maanantait ovat normaalioloissa eduskunnassa hiljaisia, koska silloin edustajilla on niin sanottu maakuntapäivä kotiseudun asioiden ja luottamustehtävien hoitamista varten.

Henkilökunta kohtaa tutkitusti palvelu- ja etenkin ravintola-alalla paikoin myös epäasiallista kohtelua, joka on usein sitä räikeämpää, mitä nuoremmista työntekijöistä on kyse.

Glade ja Eskelinen vakuuttavat, että eduskunnassa ei häiriköintiä esiinny eikä suvaita.

– Toisaalta etenkin kiiretilanneissa onnistuminen on myös sitä, että asiakkaat eivät huomaa mitään erityistä. Tietysti joskus tulee ongelmatilanteita eikä aina voi onnistua, kuten missä tahansa paikassa ja ammatissa – mutta kyllä sekä arjessa että asiakastyytyväisyyskyselyissä palaute on ollut liikuttavankin hyvää. Esimerkiksi palvelulle annettu keskiarvo oli 4,7, kun asteikko on yhdestä viiteen, Glade kertoo.

EDUSKUNNAN sanotaan usein olevan kansa pienoiskoossa. Otoksen kattavuudesta voidaan olla montaa mieltä, mutta ruokailuissakin yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset eli pyrkimys terveellisiin elämäntapoihin, erilaiset allergiat sekä ruokavaliot näkyvät ravintoloiden arjessa.

”Terveellisillä tuotteilla on kova menekki”

Iso muutos verrattuna takavuosikymmeniin on tapahtunut alkoholinkäytössä, jota ei naisten mukaan näe käytännössä eduskunnassa enää lainkaan juhlatilaisuuksia lukuun ottamatta. Sekin, että eduskunnan ravintoloilla ylipäätään on alkoholioikeudet, voi olla uutinen monille.

– Terveellisillä tuotteilla on kova menekki. Esimerkiksi smoothieita, erilaisia jugurtteja ja hedelmäsalaattia kysytään ja menee vitriinistä paljon, Hannele Eskelinen kertoo.

Kuitenkin myös eduskunnassa on tiettyjä ruokia, joiden suosiota eivät trendit tai vuodet heilauta. Hiljattain järjestettiin lempiruokaviikot, joiden tarjonnasta edustajat saivat jättää kyselylomakkeilla toiveita keittiölle.

– Lohi eri muodoissaan on aina suosittua. Nyt maksa nousi lempiruokaviikkojen kärkeen, mikä oli ainakin minulle suuri yllätys. Makkarakimara taas on vakio, josta luopumista ei voi ajatellakaan, ei tulisi mitään, Glade naurahtaa.

– Ja torstain hernekeitto ja pannukakku -yhdistelmä on sellainen, jonka perään varmasti alettaisiin kysellä, jos se jostain syystä puuttuisi, Eskelinen sanoo.