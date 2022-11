Ay-johtaja haukkui maanrakoon nykyisen neuvottelumallin: ”Aiheuttanut harmaita hiuksia, turhautumista ja kiukkua yhä enemmän”

Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen arvioi, että työmarkkinaneuvottelut ovat viime aikoina olleet vaikeita kaikilla aloilla ja se johtuu nykyisen sopimusmallin toimimattomuudesta. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Palvelualojen työnantajaliitot näyttävät luovuttaneen sopimisvallan Teollisuusliiton työnantajille, jolloin alakohtaisten ongelmien ratkaiseminen on käynyt mahdottomaksi ja palkkaerot kasvavat, Rönni-Sällinen totesi puhuessaan PAMin valtuuston syyskokouksessa.

Hänen mukaansa työnantajapuolen yksipuolisesti sanelema ja koordinoima vientivetoinen työehtosopimusten neuvottelumalli on aiheuttanut PAMin neuvottelijoille harmaita hiuksia, turhautumista ja kiukkua vuosi vuodelta enemmän.

Julkisen alan lakot olivat Rönni-Sällisen mukaan metsäteollisuuden tapahtumien lisäksi vakava merkki sopimisen mallin toimimattomuudesta.

– Meidän osaltamme se on nyt karahtanut lopullisesti kiville. Työnantajien yksipuolinen malli sisältää niin paljon heikkouksia, että se ei vaan meille käy. Jo aiemmin on nähty, miten alakohtaisten ongelmien ratkaiseminen on käynyt mahdottomaksi ja miten palkkaerot puhtaiden prosenttikorotusten takia vain kasvavat.

AKUUTTI ongelma palvelualojen palkkaneuvotteluissa on Rönni-Sällisen mukaan tällä hetkellä se, että työnantajaliitot näyttävät luovuttaneen sopimisvaltansa teollisuuden työnantajaliitoille. Työnantajien viesti palkankorotusten tasosta ja siihen vaikuttavista seikoista on toinen huolenaihe.

– Mikään muu kuin vientiteollisuuden kilpailukyky ei yrityksiä kiinnosta. Tällaisina aikoina, kun inflaatio laukkaa ja ostovoima on laskenut ennätykselliset viisi prosenttia ja palvelualoilla kärsitään työvoimapulasta, luulisi kotimarkkinoilla toimivien yritysten olevan huolissaan myös työntekijöidensä pärjäämisestä ja asiakkaidensa kulutusmahdollisuuksista.

Puheessaan Rönni-Sällinen puhui myös pohjoismaisen mallin vahvistamisesta. Pohjoismaat ovat lähes kaikkien kansainvälisten vertailujen kärjessä, eikä se ole sattumaa.

– Pohjoismainen menestysresepti on kestävä talouspolitiikka, hyvinvointivaltio ja järjestäytyneet työmarkkinat. Nämä kolme ainesosaa luovat yhdessä hyvinvoinnin, tasa-arvon ja taloudellisen kilpailukyvyn hyvän kehän. Yhteiskunta on vakaa, työelämä on inhimillistä, ihmiset voivat hyvin ja yritykset voivat menestyä.

RÖNNI-SÄLLINEN muistutti, että sopimisen kulttuuri ja kolmikanta on mahdollistanut nopean, mutta oikeudenmukaisen sopeutumisen muuttuneisiin olosuhteisiin ja kriiseihin.

– Sopiminen työmarkkinoilla on Suomessa huolestuttavassa hajaannuksen tilassa ja vaatii vahvaa uudistamisen halua ja kykyä kaikilta työmarkkinaosapuolilta. Pohjoismainen hyvinvointivaltio tarvitsee myös pohjoismaisen työmarkkinamallin.

Hän painotti, että sopimista ja kolmikantaa tarvitaan nyt, kun on tehtävä nopea siirtymä ekologisesti kestävään yhteiskuntaan ilmastokriisin torjumiseksi.

– Kuolleella planeetalla kun ei ole työpaikkoja.