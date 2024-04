Azerbaidzhanin presidentti: “Rauhansopimus Armenian kanssa on lähempänä kuin koskaan”

Azerbaidzhanin presidentti Ilham Alijev sanoi tiistaina, että rauhansopimus Armenian kanssa on lähempänä kuin koskaan aikaisemmin.

- Meillä on yhteinen ymmärrys, miltä rauhansopimuksen pitäisi näyttää. Meidän täytyy vain keskittyä yksityiskohtiin.

- Kumpikin puoli tarvitsee aikaa. Meillä molemmilla on poliittista tahtoa tehdä se, hän jatkoi.

Armenian ja Azerbaidzhanin sisäministeriöt kertoivat tiistaina maiden aloittaneen keskinäisen rajalinjansa määrittämisen maastoon. Yhteisen rajankäynnin tavoitteena on normalisoida vuosikymmeniä sotajalalla olleiden maiden suhteet.

Hanke on herättänyt vastalauseita Armeniassa, koska pääministeri Nikol Pashinjan on sanonut olevansa valmis Azerbaidzhanille tehtäviin aluemyönnytyksiin rauhan edistämiseksi. Kyse on muutamasta rajakylästä ja alueesta, kuten Voskeparista, jotka armenialaisjoukot valtasivat Azerbaidzhanilta ensimmäisen Vuoristo-Karabahin sodan aikana 1990-luvulla.