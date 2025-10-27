BBC: Isis yrittänyt kaapata poikia al-Holilta – UM:n Tanner Demokraatille: Valtaosa suomalaisista edelleen leirillä

Jihadistijärjestö Isis on viime kuukausien aikana pyrkinyt vapauttamaan nuoria poikia Koillis-Syyriassa sijaitsevalta al-Holin leiriltä, toteaa leiriä vartioivien kurdijohtoisten Syyrian demokraattisten joukkojen (SDF) komentaja BBC:lle. Simo Alastalo Demokraatti

Suurin osa vapautusyrityksistä on kyetty nimettömänä esiintyvän komentajan mukaan estämään mutta ei kaikkia.

Al-Holin leirillä on ulkoministeriön konsulipäällikön Jussi Tannerin mukaan edelleen kymmenkunta suomalaista, joista suurin osa on lapsia. Tanner toteaa Demokraatille, että Isis on ilmoittanut tavoittelevansa Koillis-Syyrian pidätyskeskuksissa olevien taistelijoiden ja leireillä olevien naisten ja lasten vapauttamista. Isis on tätä myös useita kertoja yrittänyt.

Tammikuussa 2022 Isis hyökkäsi Hasakan kaupungin vankilaan. Yli viikon kestäneessä hyökkäyksessä menehtyi satoja ihmisiä. Järjestö onnistui vapauttamaan jonkin verran taistelijoitaan.

– Al-Holilla juuri estettiin isompi pakoyritys. Leiriltä on vuosien varrella paennut ihan merkittäväkin määrä ihmisiä, mutta on huomioitava, että Isisin kontrollia ja suunnitelmallisuutta on myös liioiteltu, Tanner sanoo.

TANNER ei ole viime aikoina kuullut al-Holissa asuvien alaikäisten poikien vapautusyrityksistä. BBC siteeraa uutisessaan kurdijoukkojen johtajaa, joka käyttää ilmaisua kalifaatin pennut (cubs of the caliphate). Tanner suhtautuu puheisiin varautuneesti, vaikka lähteenä on arvostettu media.

– On useita vuosia väitetty, että al-Holilla olisi organisoitu koulutusohjelma, joissa lapsista pyrittäisiin tekemään taistelijoita. Se vaikuttaa liioitellulta. Ilmapiiri leirin sisällä on kyllä radikaali ja Isis-myönteinen, varsinkin ulkomaalaisten alueella. Mutta organisoidusta taistelijakoulutuksesta ei tunnu olevan konkreettisia merkkejä, vaikka jotkut tiedustelupalvelutkin ovat tällaiseen viitanneet maailmalla.

Al-Holin leirin tilanne on Tannerin mukaan paljon kaoottisempi kuin mitä annetaan ymmärtää. Riskejä ja tilanteen vaarallisuutta korostavat tarinat palvelevat Tannerin mukaan osittain myös kurdijohtoisten joukkojen päämääriä.

– Kun puhutaan kalifaatin pennuista, siinä halutaan korostaa riskejä ja vedota raflaaviin anekdootteihin. Se ei tunnu valtavan uskottavalta. Mutta en voi tietää onko siellä nyt ollut vapautusyritysksiä, jotka olisi saatu estettyä.

AL-HOLIN leirillä yhä olevien suomalaisten paluu Suomeen on kiinni leirillä olevien aikuisten päätöksistä. Yhteydet leirin suomalaisiin ovat Tannerin mukaan olleet viime aikoina poikki. Al-Holin suomalaiset herättivät laajaa julkista keskustelua Sanna Marinin (sd.) hallituskaudella. Tannerin mukaan leirin tilanne on noussut esiin myös Petteri Orpon (kok.) hallituksessa.

– Keskusteluja en voi tietenkään referoida, mutta tämä oli esillä ennen kaikkea huhti-toukokuussa 2024, kun kotiutimme yhden aikuisen miehen nuorisolle tarkoitetusta pidätyskeskuksesta. Hän ei ollut ollut al-Holin leirillä mutta hän kuului tähän samaan kokonaisuuteen, hänet oli viety kalifaattiin alaikäisenä ja sitten hän oli tullut täysi-ikäiseksi. Kurdit karkottivat hänet ja me hänet kotiutimme. Siinä yhteydessä tästä oli myös enemmän keskustelua valtioneuvostossa.

Suomi ei tee al-Holiin vangittujen kansalaistensa suhteen aloitteita, elleivät lasten äidit ryhdy tekemään yhteistyötä palatakseen Suomeen.

– Toinen vaihtoehto on se, että niille leireille tapahtuu jokin merkittävä käänne, joka pakottaa meidät reagoimaan.

KURDIJOHTOISET joukot eivät Tannerin mukaan löydä ihmisiä leiriltä.

– Tiedämme, että vähintään suurin osa suomalaisista on edelleen al-Holilla. Jos kurdijoukot yhtäkkiä löytävät suomalaiset, niin on oletettavaa, että he ottavat heidät haltuunsa ja luultavasti siirtävät heidät pienemmälle Rojin leirille. Silloin edessä voi olla sekin, että kurdit haluavat heidät karkottaa.

– Joka tapauksessa jossakin vaiheessa tapahtuu jotakin. Mutta se milloin ja mitä on täysin kiinni siitä, mitä tapahtuu siellä etelässä, ei siitä mitä täällä Helsingissä tuumataan.