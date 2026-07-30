BBC: Nyt tuli kova uhkaus – Euroopan maat voivat boikotoida jalkapallon tulevia MM-kisoja

Kaikki 55 Euroopan jalkapalloliiton (Uefa) kansallista jäsenliittoa ovat äänestäneet jalkapallon MM-kisojen mahdollisen boikotoinnin puolesta torstaina pidetyssä hätäkokouksessa. Asiasta kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hätäkokous järjestettiin sen jälkeen, kun Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa kertoi tiistaina suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille.

Boikotti koskisi kaikkia Fifan kilpailuja, kuten miesten ja naisten MM-kisoja sekä seurajoukkueiden MM-kisoja.

- MM-kisoja ei voi kohdella investointituotteena. Pelaajat, maajoukkueet ja kannattajat kaikista maanosista ovat rakentaneet kisoja sukupolvien ajan. Mitään osaa niistä ei tulisi luovuttaa yksityissijoittajille, Uefan tiedotteessa kerrottiin.