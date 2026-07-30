Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Urheilu

30.7.2026 16:10 ・ Päivitetty: 30.7.2026 16:14

BBC: Nyt tuli kova uhkaus – Euroopan maat voivat boikotoida jalkapallon tulevia MM-kisoja

AFP / LEHTIKUVA

Kaikki 55 Euroopan jalkapalloliiton (Uefa) kansallista jäsenliittoa ovat äänestäneet jalkapallon MM-kisojen mahdollisen boikotoinnin puolesta torstaina pidetyssä hätäkokouksessa. Asiasta kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hätäkokous järjestettiin sen jälkeen, kun Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa kertoi tiistaina suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille.

Boikotti koskisi kaikkia Fifan kilpailuja, kuten miesten ja naisten MM-kisoja sekä seurajoukkueiden MM-kisoja.

- MM-kisoja ei voi kohdella investointituotteena. Pelaajat, maajoukkueet ja kannattajat kaikista maanosista ovat rakentaneet kisoja sukupolvien ajan. Mitään osaa niistä ei tulisi luovuttaa yksityissijoittajille, Uefan tiedotteessa kerrottiin.

Euroopan jalkapallomaiden kanta on testissä ensimmäisen kerran lokakuussa, kun naisten MM-kisojen pudotuspelikarsintoja on määrä pelata. Suomen naisten maajoukkue on kohtaamassa Serbian pudotuspelikarsintojen avauskierroksella.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Kirjallisuus
30.7.2026
Arvio: Taistelu arktisesta alueesta muuttaa myös Suomen asemaa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU