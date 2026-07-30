Urheilu
30.7.2026 16:10 ・ Päivitetty: 30.7.2026 16:14
BBC: Nyt tuli kova uhkaus – Euroopan maat voivat boikotoida jalkapallon tulevia MM-kisoja
Kaikki 55 Euroopan jalkapalloliiton (Uefa) kansallista jäsenliittoa ovat äänestäneet jalkapallon MM-kisojen mahdollisen boikotoinnin puolesta torstaina pidetyssä hätäkokouksessa. Asiasta kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.
Hätäkokous järjestettiin sen jälkeen, kun Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa kertoi tiistaina suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille.
Boikotti koskisi kaikkia Fifan kilpailuja, kuten miesten ja naisten MM-kisoja sekä seurajoukkueiden MM-kisoja.
- MM-kisoja ei voi kohdella investointituotteena. Pelaajat, maajoukkueet ja kannattajat kaikista maanosista ovat rakentaneet kisoja sukupolvien ajan. Mitään osaa niistä ei tulisi luovuttaa yksityissijoittajille, Uefan tiedotteessa kerrottiin.
Euroopan jalkapallomaiden kanta on testissä ensimmäisen kerran lokakuussa, kun naisten MM-kisojen pudotuspelikarsintoja on määrä pelata. Suomen naisten maajoukkue on kohtaamassa Serbian pudotuspelikarsintojen avauskierroksella.
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