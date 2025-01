Biden: Los Angelesin maastopalot tuhoisimmat Kalifornian historiassa – lähes 10 000 rakennusta tuhoutunut

Yhdysvalloissa Los Angelesissa kolmatta päivää roihuavat maastopalot ovat laajimmat ja tuhoisimmat Kalifornian osavaltion historiassa, sanoo presidentti Joe Biden. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Bidenin mukaan palot ovat todiste siitä, että ilmastonmuutos on todellinen asia. Hän lupasi, että liittovaltio kattaa kaikki katastrofin aiheuttamat kulut ensimmäisen 180 päivän ajan.

Etelä-Kaliforniassa sijaitsevassa suurkaupungissa ja sen ympäristössä tällä viikolla syttyneet maastopalot ovat levinneet tuulten mukana eri puolilla esikaupunkialueita.

KAIKKIAAN kuudella paloalueella maastoa on palanut yhteensä yli 12 000 hehtaarin laajuudelta ja lähes 10 000 rakennusta on tuhoutunut, kertoo Los Angeles Times.

Ainakin kymmenen ihmisen on vahvistettu kuolleen, ja satojatuhansia ihmisiä on määrätty joko jättämään kotinsa tai valmistautumaan lähtöön, kertoo muun muassa CNN.

Kuolonuhrien lukumäärän uskotaan vielä kasvavan. Los Angeles Timesin mukaan sheriffin tiedottaja on kertonut, että vaaralliset olosuhteet estävät viranomaisten pääsyn ”lukuisten kuolonuhrien” luokse. Pääsyä turma-alueille vaikeuttavat muun muassa tulipesäkkeet, kaatuneet sähkölinjat sekä kaasuvuodot.

Asiantuntijat ovat arvioineet, että tiistaina syttynyt, noin 7 000 hehtaarin alueella roihuava Pacific Palisadesin palo voi olla tuhoisin maastopalo koko Yhdysvaltain historiassa. Sitä ei ole vieläkään saatu hallintaan.

MAASTOPALOT riehuvat ja leviävät monilla alueilla vielä torstai-iltana paikallista aikaa. Sääennuste ei lupaa nopeaa helpotusta vaikeaan tilanteeseen.

Torstaiaamuna alueella puhaltaneet rajut tuulet laantuivat hieman, mikä auttoi sammutustöitä. Iltaa kohti tuulet kuitenkin yltyivät, ja yöksi ennustetaan taas kovempia tuulenpuuskia, kertoo Los Angeles Times.

Tuulinen sää Los Angelesin alueella jatkuu ensi viikon puolelle. Pientä laantumista nähdään viikonlopun aikana. Sateita ei kuitenkaan ole odotettavissa kuivuudesta kärsivään maastoon.

- Mikä tahansa kipinä mistä tahansa syttymislähteestä voi varmasti laukaista tulipalon, kansallisen sääpalvelun meteorologi Mike Wofford sanoo.

Maastopalot ovat vaikuttaneet myös Los Angelesin seudun ilmanlaatuun, josta on annettu varoituksia asukkaille. Esimerkiksi pitkäaikaista ulkona olemista on kehotettu välttämään saasteiden vuoksi.

Savun levittämät myrkyt uhkaavat erityisesti Los Angelesin lukuisia kodittomia. Guardianin mukaan Los Angelesin piirikunnassa on yli 52 000 koditonta, jolla ei ole kattoa päänsä päällä.

PELASTAJILLA on ollut vaikeuksia saada nopeasti laajalle levinneet palot hallintaan, sillä palohenkilöstöä ei ole ollut riittävästi piirikunnassa.

Los Angelesin kaupungin palomestari Erik Scott kertoo CNN:lle, että tilanne on ollut äärimmäisen haastava henkilöstö- ja resurssipulan takia.

CNN:n mukaan monet pelastajat ovat työskennelleet maastopalojen parissa jopa vuorokausien ajan putkeen. Samalla he ovat keskellä myrkyllisiä savuja.

Yhdysvaltain kansalliskaarti on pyydetty apuun pelastustöihin. Los Angelesiin on määrä matkata noin 400 kansalliskaartin jäsentä. Aiemmin arvioitiin, että he voivat saapua vielä torstain aikana.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau puolestaan kertoo viestipalvelu X:ssä, että Kanada lähettää Etelä-Kaliforniaan pelastajia ja kalustoa auttamaan sammutustöissä.

TULIPALOJA ovat olleet sammuttamassa myös sadat vangit, jotka työskentelevät palopelastajina, kertoo Guardian. Lähes 800 vankia on lähetetty sammutustöihin. Osa heistä voi työskennellä alle liittovaltion minimipalkan.

Kaliforniassa osavaltion vankeusrangaistuksia istuvia vankeja koulutetaan luonnonkatastrofien pelastustöihin. Viranomaisten mukaan yli 1 800 vankia toimii palopelastajina.

Tulipalojen riehuessa kritiikkiä on satanut myös kaupungin päättäjille. Esimerkiksi CBS News mukaan kaupungin palopäällikkö Kristin Crowley kirjoitti joulukuussa päättäjille, että palokunnan rahoituksesta leikkaaminen vaikuttaa oleellisesti siihen, miten hätätilanteisiin voidaan reagoida.

Rahoituksesta on leikattu liki 18 miljoonaa dollaria ja työpaikkoja on vähennetty. Lisäksi ylityötunteja on vähennetty tuntuvasti, minkä Crowley sanoi rajoittavan kykyä valmistautua suuriin hätätilanteisiin.

Kaupungin pormestari Karen Bass sanoi toimittajille torstaina, etteivät leikkaukset ole vaikuttaneet palokunnan toimintakykyyn. Hän korosti sään ja myrskytuulten merkitystä.

- Sellaisia leikkauksia ei tehty, että ne olisivat vaikuttaneet tähän tilanteeseen, jonka olemme nyt kohdanneet, Bass sanoi.