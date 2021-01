Bidenilla kovat suunnitelmat: 100 miljoonaa rokotettu 100 päivän aikana – ja näin se hoituu

Biden kertoi suunnitelmistaan myöhään perjantaina Suomen aikaa.

Biden aikoo myös pyytää kongressilta rahoitusta sadantuhannen terveydenhuollon työntekijän saamiseksi viruksentorjuntatehtäviin, muun muassa uutiskanava CNN kertoo.

Työntekijöitä palkattaisiin esimerkiksi rokottamaan kansalaisia sekä jäljittämään tartuntoja. Satatuhatta uutta työntekijää lähes kolminkertaistaisi kyseisissä tehtävissä toimivien työntekijöiden määrän.

Noin 330 miljoonan asukkaan Yhdysvalloissa on tähän mennessä annettu yli 12 miljoonaa rokoteannosta. Rokotettuja ihmisiä on noin 10,6 miljoonaa, ja tarvittavat kaksi rokoteannosta on saanut yli 1,6 miljoonaa ihmistä, maan tautikeskus CDC kertoi perjantaina.