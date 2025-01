Bidenilta luvassa jäähyväispuhe – kutsuu Metan päätöstä häpeälliseksi

Yhdysvaltain väistyvä presidentti Joe Biden aikoo pitää jäähyväispuheen yhdysvaltalaisille ensi viikolla, Valkoinen talo kertoi perjantaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Bidenin on määrä pitää puhe keskiviikkona presidentin virallisesta työhuoneesta Oval Officesta. Jäähyväispuhe näytetään televisiossa valtakunnallisesti keskiviikkoiltana.

Demokraattipresidentti Bidenin kausi päättyy, kun marraskuun presidentinvaalit voittanut republikaanien Donald Trump astuu virkaan 20. tammikuuta.

Biden on toiminut presidenttinä tammikuusta 2021 lähtien.

UKRAINAN presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi myöhään perjantaina, että hän puhui Bidenin kanssa ja kiitti tämän vankkumattomasta tuesta Ukrainan itsenäisyydelle.

Zelenskyi kertoi viestipalvelu X:ssä, että hän kiitti Bidenia myös Yhdysvaltojen tärkeästä roolista kansainvälisen yhteisön yhdistämisessä.

- Yhdessä olemme rakentaneet maailmanlaajuisen vapauden puolustajien ja kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden periaatteiden liittouman, Zelenskyi kirjoitti.

Ukrainan presidentti lähetti Bidenille myös osanottonsa Kalifornian osavaltion tuhoisista maastopaloista.

Yhdysvallat on ollut Bidenin aikana Ukrainan suurin tukija sen puolustautuessa Venäjän hyökkäyssotaa vastaan.

BIDENIN mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putinille ei tule antaa tilaa jatkaa ”kauheita tekojaan”. Biden kommentoi Putinia perjantaina toimittajille Valkoisessa talossa.

Bidenin mukaan on tärkeää, ettei Putinille anneta yhtään hengähdystaukoa, koska tämä on ”kovassa kunnossa”.

Biden lisäsi, että Ukrainalla on todellinen mahdollisuus voittaa taistellessaan Venäjän hyökkäyssotaa vastaan, jos Ukraina saa jatkossakin tukea länneltä.

Perjantaina Yhdysvallat sekä Britannia asettivat Venäjän energiasektoreille laajoja talouspakotteita. Zelenskyi kiitti Yhdysvaltoja uudesta pakotepaketista.

- On tärkeää, että nämä pakotteet iskevät nyt Venäjän varjotankkerilaivastoon ja avainyhtiöihin, kuten Gazprom Neftiin ja Surgutneftegaziin, jotka ohjaavat varoja suoraan Putinille. Hänen täytyy tuntea sotansa kustannukset suoraan omissa taskuissaan, Zelenskyi kirjoitti X:ssä.

BIDEN kommentoi perjantaina toimittajille myös teknologiajätti Metan päätöstä lopettaa muun muassa Facebookissa ja Instagramissa käytetty faktantarkistuskäytäntö Yhdysvalloissa.

- Mielestäni se on todella häpeällistä. Totuuden kertominen on tärkeää. Se (päätös) on täysin ristiriidassa kaiken sen kanssa, mistä Amerikassa on kyse, Biden sanoi.

Metan perustaja ja toimitusjohtaja Mark Zuckerberg väitti, että faktantarkistus oli ajautunut sensuurin puolelle. Zuckerberg väitti myös, että Yhdysvaltain hallinto ja media ovat ajaneet tiukempaa sensuuria.

Facebook on ostanut faktantarkistuspalveluita yli 80 organisaatiolta maailmanlaajuisesti.