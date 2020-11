Bidenin tavanneella Heinäluomalla on hyvää kerrottavaa Suomen kannalta – kertoo myös tulevan presidentin murjaiseman hauskan vitsin

Eduskunnan puhemiehenä toiminut nykyinen europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd.) tapasi Joe Bidenin 2013 hänen kotiosavaltiossaan Delawaressa. Paikan päällä pidettiin Suomen ja Ruotsin Amerikan siirtolaisuuden 375-vuotisjuhlat. Johannes Ijäs Demokraatti

Heinäluoma edusti puhemiehenä Suomea, Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa Ruotsia ja varapresidentti Biden Yhdysvaltoja. Kaikki kolme puhuivat juhlassa.

Delaware ja Bidenin kotikaupunki Wilmington oli se paikka, jonne Ruotsin ja Suomen siirtolaisten ensimmäinen laiva vuonna 1638 saapui.

– Biden teki vaikutuksen rentoudellaan, välittömyydellään ja ystävällisyydellään. Hän tunsi Suomen ulkopoliittista ajattelua ja ymmärsi hyvin asemaamme ja pohjoismaalaista linjaamme, Heinäluoma kuvaa.

– Meillä oli erittäin hyvä keskustelutuokio ja hieno juhla Delawaressa. Hän suhtautuu keskustelukumppaneihinsa tasa-arvoisesti ja on kiinnostunut myös toisen mielipiteistä. Voi sanoa, että hän on nykyisen USA:n presidentin vastakohta myös tässä mielessä. Tärkeää on, että hän paitsi kuuntelee myös ottaa huomioon, mitä toinen osapuoli sanoo.

– Hän kuuluu niihin johtajiin, joiden kanssa amerikkalaiset lähtisivät mielellään oluelle, minkä on sanottu olevan USA:n presidentinvaaleissa yksi kriteeri valinnalle. Hän ei tee itsestään ylimääräistä numeroa. Hän on tasapainoinen ajattelussaan ja tottunut käsittelemään myös ristiriitoja ja erilaisia intressejä, Heinäluoma kuvailee.

”Hyvä saada muitakin kuninkaita paikan päälle.”

Heinäluoma nostaa Bidenin erityispiirteenä esiin myös erinomaisen huumorintajun. Bidenilla on kyky ottaa yleisönsä huumorin avulla.

Kun Heinäluoma, Kaarle Kustaa ja Biden pitivät puheitaan Ruotsin ja Suomen siirtolaisten 375-vuotisjuhlassa Wilmingtonissa, Biden aloitti oman puheensa todeten näkevänsä paikalla mielellään paitsi Suomen eduskunnan puhemiehen myös Ruotsin kuninkaan.

– Biden perusteli tätä sanoen, että ainut kuningas täällä Yhdysvalloissa on Burger King ja on hyvä saada muitakin kuninkaita paikan päälle, Heinäluoma nauraa.

– Osuustoimintaliikkeen miehenä olin innostunut, että Burger King tuli mainituksi, Heinäluoma lisää viitaten siihen, että Suomessa Burger King -hampurilaisketjua pyörittää osuuskunta Tradekan omistama Restel.

”Hän ihailee Suomea, jossa naiset ovat ottaneet oman osansa yhteiskunnallisesta päätöksenteosta.”

Heinäluoma summaa, Bidenin olevan kenties ulkopoliittisesti kokenein presidentti virkaanastumishetkellään. Tämän takaavat kahdeksan vuotta varapresidenttinä ja 36 vuotta senaattorina.

– Ne antavat Bidenille järkälemäisen henkilökohtaisen kokemuksen niin ulkopolitiikasta kuin Valkoisesta talosta.

– Biden on keskitien kulkija, jolla on edellytykset Trumpin neljän sotavuoden jälkeen yhdistää amerikkalaisia. Hänessä on paljon amerikkalaista unelmaa – vastoinkäymisten kautta voittoon, Heinäluoma sanoo mainiten muun muassa Bidenin henkilökohtaiset menetykset lähipiirissä sekä sen, että presidenttiys onnistuu vasta kolmannella yrityksellä.

Heinäluoma sanoo Bidenin arvostavan pohjoismaisia hyvinvointiyhteiskuntia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia kaikille.

– Hän ihailee Suomea, jossa naiset ovat ottaneet oman osansa yhteiskunnallisesta päätöksenteosta ja jossa nainen on noussut presidentiksi paljon ennen kuin se tapahtuu Yhdysvalloissa.

”Biden otti myös kannatusriskin.”

Heinäluoma uskoo, että Yhdysvallat tekee Trumpin repivien vuosien jälkeen korjausliikkeen. Tämä tarkoittaa tapaa tehdä politiikkaa kotimaassa ja vielä enemmän kansainvälisiä suhteita.

– Biden tulee tekemään paluuta monenkeskiseen yhteistyöhön. Hän on ilmoittanut Yhdysvaltain palaavan Pariisin ilmastosopimukseen presidentin ensimmäisenä työpäivänä. Biden on aidosti sisäistänyt ilmastonmuutoksen pysäyttämisen välttämättömyyyden, joten muutos suhteessa Trumpiin on merkittävä.

Bidenin ohjelman julkilausuttu tavoite on hiilidioksidivapaa Yhdysvallat 2050. Se on sama tavoite kuin Euroopan Unionilla.

– Biden otti myös kannatusriskin puhuessaan ilmastomuutoksesta ja öljystä luopumisesta tulevien vuosikymmenten aikana. Hänellä on nyt valtakirja viedä tätä ohjelmaa eteenpäin.

Päällimmöiset haasteet Biden kohtaa kuitenkin Heinäluoman mukaan kotimaassaan.

– Biden satsaa vahvasti presidentin rooliin koko kansakunnan presidenttinä. Hän pyrkii tosissaan kohtaamaan myös niiden ihmisten tarpeet, jotka äänestivät Trumpia. Kahtiajakaantuneen maan tervehtyminen vastakkainasettelun vuosista ei tule olemaan helppo.

”Muutos ulkopolitiikassa nähdään selkeästi helpompana.”

Heinäluoma painottaa, että Bidenin työ on jo alkanut ja siinä on kaksi suurta fokusta. Ne ovat koronan taltuttaminen ja Yhdysvaltojen palauttaminen taloudessa kestävän kasvun uralle.

– Ulkopoliittinen muutos toteutuu sekin, mutta muutos ulkopolitiikassa nähdään selkeästi helpompana kuin kotimaan asiat.

Senaatin enemmistö saattaa hyvinkin pysyä republikaaneilla.

– Se tulee rajoittamaan Bidenin kunnianhimoisien kotimaan agendan eteenpäin vientiä.

Senaatin enemmistön kohtalo ratkeaa Georgian osavaltion toisen kierroksen vaaleissa tammikuun alussa.

Demokraattien pitäisi voittaa molemmat vaalit, mikä on Heinäluoman arvion mukaan vaikea tehtävä.

– Senaatin hyväksyntä tarvitaan niin veropolitiikalle, budjetille kuin tuhansille nimityksillekin. Jos republikaanit pitävät senaatin, Bidenin mahdollisuudet viedä uudistusohjelmaa eteenpäin ovat rajatut. Myös kabinetin kokoamisessa hän joutuu ottamaan huomioon senaatin mahdollisuudet pitkittää nimityksiä.

”Nopeaa paranemista Venäjä-suhteissa ei ole odotettavissa.”

Turvallisuuspolitiikan saralla Heinäluoma uskoo Yhdysvaltain Nato-suhteen normalisoituvan.

– Biden on monenkeskisen yhteistyön tekijä ja hän tulee nopeassa aikataulussa palauttamaan Natossa normaalin menon. Euroopassa huokaistaan helpotuksesta.

Heinäluoma uskoo Bidenin jatkavan viime vuosien demokraattien kovaa Venäjän politiikkaa.

– Bidenin puheissa Venäjä esiintyy vihollisena, joten mitään nopeaa paranemista Venäjä-suhteissa ei ole odotettavissa.

– Biden on sitoutunut vahvasti Ukrainaan. Hänen poikansa on ollut mukana Ukrainan kaasubisneksessä ja Biden on pitkään kuulunut Itämeren kaasuputken Nord Stream II:sen näkyviin vastustajiin. Biden kannattaa sotilaallista materiaaliapua Ukrainalle, joten Kiovassa hänen valintaansa ollaan enemmän kuin tyytyväisiä.

Heinäluoma sanoo Venäjän varautuneen jo jonkin aikaa Bidenin valintaan.

– Odotukset eivät ole korkealla Venäjän hallinnossa, sillä välit demokraatteihin ovat pitkään olleet rasittuneet.

– Start-sopimuksen määräaikaiselle jatkamiselle ovi on kuitenkin auki molemmissa maissa. Ydinasekilpavarustelun välttämisen kannalta Startin jatko jo tammikuussa olisi enemmän kuin toivottavaa.

Start-sopimus rajoittaa strategisia ydinaseita.

”Kabinetissa tulee olemaan tilaa eri kulttuurien ja vähemmistöjen edustajille.”

Heinäluoma kiinnittää huomiota myös Bidenin tulevaan varapresidenttiin Kamala Harrisiin.

– Harrisin valinta varapresidenttiehdokkaaksi kertoo Bidenin sitoutumisesta tasa-arvoon ja sukupuolten yhtäläisiin mahdollisuuksiin.

Harrisista tulee Yhdysvaltain historian ensimmäinen nainen varapresidenttinä ja myös ensimmäinen värillinen varapresidentti.

– Intialais-jamaikalaiset juuret tekevät hänestä esimerkin monikulttuurisesta Yhdysvalloista ja maan välttämättömästä muutoksesta.

– Biden on myös sitoutunut nimityksissään ja politiikassaan rakentamaan yhtäläisten mahdollisuuksien Yhdysvaltoja. Niinpä Bidenin kabinetissa tulee olemaan tilaa eri kulttuurien ja vähemmistöjen edustajille.

Heinäluoma huomauttaa myös, että yleisesti ajatellaan, että Biden on yhden kauden presidentti.

– Se tukee ohjaamaan huomiota varapresidentin rooliin ja tekemisiin heti alusta lähtien. On hyvin ilmeistä, että republikaanit ottavat päämaalikseen hyvin nopeasti Harrisin estääkseen tämän nousun itsestäänselväksi Bidenin seuraajaksi.

– Demokraattipresidentti Bill Clintonin ajoista lähtien republikaanit ovat tehneet kaikkensa estääkseen istuvan demokraattihallinnon menestyksellistä toimintaa. Haku kompromisseihin on ollut olematon, kun tähtäimessä on alusta lähtien ollut seuraavat presidentinvaalit.

Heinäluoma toteaa, että republikaanit joutuvat nyt hakemaan Trumpin jälkeen uudelleen suuntaansa.

– Voi kuitenkin epäillä, ettei uuteenkaan suuntaan kuulu kompromissien hakeminen istuvan presidentin kanssa.

”Bidenin iso ratkaisu on, lähteekö hän edistämään tällaista uutta järjestöä.”

Suomelle Biden on Heinäluoman mukaan hyvä valinta. Paluu monenkeskiseen yhteistyöhön vastaa Suomen ja kaikkien pienten valtioiden etuja. Kuten todettua, Biden myös tuntee Suomen ja suomalaisia päättäjiä.

– Hänen ei tarvitse maanosassamme aloittaa perusasioiden opettelusta. Ei ole ihan normaalia, että USA:n presidentillä on valmiiksi käsitys Suomesta, kohtuullinen tuntemus ja siihen liittyen myös arvostus. Siinäkin mielessä olemme normaalia paremmassa tilanteessa.

Heinäluoma huomauttaa, että Biden joka tapauksessa ajaa Yhdysvaltain etuja kuten jokainen sen presidentti.

– Se tarkoittaa Yhdysvaltain talous- ja turvallisuusetuja. Ja niin pitää Suomenkin ajaa omia etujaan. Meidän täytyy miettiä omat intressimme ja katsoa missä ne kohtaavat.

– Trumpin kauden perintö antaa kuitenkin ainakin yhden pysyvän havainnon. Euroopan täytyy seisoa enemmän omilla jaloillaan. Isotkin muutokset Yhdysvalloissa ovat jatkossakin mahdollisia ja Yhdysvallat ajaa jatkossakin omia etujaan.

Republikaanien edesmennyt presidenttiehdokas John McCain kehitteli ajatusta maailman demokratioiden liitosta runsas kymmenen vuotta sitten.

Foreign Affairs -lehdessä tammikuussa 23.1. Joe Biden antoi suorin sanoin ymmärtää, että edistää tätä asiaa jo ensimmäisen presidenttivuotensa aikana. Luvassa on asiaan liittyvä huippukokous. Bidenin mukaan tarkoitus on vahvistaa demokraattisia instituutioita.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pohdiskeli myös tätä asiaa tänään tiedostustilaisuudessaan.

– Tätä ajatusta on pidetty yllä myös Bidenin demokraattisten avustajien keskuudessa. Bidenin iso ratkaisu on, lähteekö hän edistämään tällaista uutta järjestöä. Tällainen demokratioiden liitto olisi tietysti suoranainen haastaja YK:lle ja mullistaisi maailman järjestystä periaatteellisella tavalla, Eero Heinäluoma sanoo.

– Uusien maailmanorganisaatioiden perustaminen toisi myös epävakautta kansainväliseen järjestelmään, joten on mielenkiintoista nähdä, lähteekö Biden käytännössä edistämään näin perustavaa laatua olevia muutoksia.

Biden puhumaan Euroopan parlamenttiin?

Heinäluoma kertoo, että Euroopan parlamentin demariryhmä piti runsas viikko sitten yhteistä videokokousta demokraattipuolueen johdon kanssa.

– Siinä oli esillä ajatus, että Biden tekisi ensimmäisen Eurooppa-vierailunsa nimenomaan Brysselissä ja europarlamentissa.

Nyt onkin suunnitteilla kuvio, että Biden voisi olla puhumassa europarlamentin istunnossa ja kuvaamassa ikään kuin Eurooppa-Yhdysvallat suhteiden palautumista normaaliksi.

– Nyt tutkitaan vaihtoehtoa, että Biden olisi tulossa europarlamenttiin vielä tulevan ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, Heinäluoma kertoo.

Alla kuvia Suomen ja Ruotsin Amerikan siirtolaisuuden 375-vuotisjuhlista vuodelta 2013. Kuvissa puhumassa niin Joe Biden kuin Eero Heinäluoma (Kuvat: Merja Leskinen):