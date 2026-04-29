Bloomberg: Kone hieroo miljardikauppaa hissikilpailijastaan – yhtiö myöntää aikeet

Suomalainen hissiyhtiö Kone aikoo ostaa kilpailijansa TK Elevatorin. Yrityskauppa on Suomen teollisuushistoriassa ennätysmäisen suuri. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asiasta kertoi ensimmäisenä uutistoimisto Bloomberg. Kone tiedotti itsekin yrityskaupasta keskiviikkoaamuna tämän jälkeen, ja kertoi hankkeen tarvitsevan vielä viranomaislupia sekä ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen. Koneen suuromistajat ovat kuitenkin jo ilmoittaneet tukevansa kauppaa.

Kaupan arvo olisi noin 29 miljardia euroa. Kone ostaisi kilpailijansa osin osakkeilla ja viiden miljardin euron käteissummalla.

Yhdistyneen yhtiön johtoon nousisi Koneen nykyinen toimitusjohtaja Philippe Delorme. Pääomistaja Antti Herlin pysyy yhtiön hallituksen puheenjohtajana.

TK toimi aiemmin nimellä Thyssen Krupp Elevators, mutta Thyssen myi hissiliiketoimintansa vuonna 2020.

Jos kauppaehdot toteutuvat ja viranomaisluvat heltiävät, kauppa toteutuisi runsaan vuoden kuluttua ensi keväänä.

Juttua muokattu klo 08:50, lisätty maininta Koneen omasta tiedotteesta.