Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

29.4.2026 04:48 ・ Päivitetty: 29.4.2026 05:58

Bloomberg: Kone hieroo miljardikauppaa hissikilpailijastaan – yhtiö myöntää aikeet

iStock

Suomalainen hissiyhtiö Kone aikoo ostaa kilpailijansa TK Elevatorin. Yrityskauppa on Suomen teollisuushistoriassa ennätysmäisen suuri.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asiasta kertoi ensimmäisenä uutistoimisto Bloomberg. Kone tiedotti itsekin yrityskaupasta keskiviikkoaamuna tämän jälkeen, ja kertoi hankkeen tarvitsevan vielä viranomaislupia sekä ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen. Koneen suuromistajat ovat kuitenkin jo ilmoittaneet tukevansa kauppaa.

Kaupan arvo olisi noin 29 miljardia euroa. Kone ostaisi kilpailijansa osin osakkeilla ja viiden miljardin euron käteissummalla.

Yhdistyneen yhtiön johtoon nousisi Koneen nykyinen toimitusjohtaja Philippe Delorme. Pääomistaja Antti Herlin pysyy yhtiön hallituksen puheenjohtajana.

TK toimi aiemmin nimellä Thyssen Krupp Elevators, mutta Thyssen myi hissiliiketoimintansa vuonna 2020.

Jos kauppaehdot toteutuvat ja viranomaisluvat heltiävät, kauppa toteutuisi runsaan vuoden kuluttua ensi keväänä.

Juttua muokattu klo 08:50, lisätty maininta Koneen omasta tiedotteesta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU