Bloomberg: Pääministeri Keir Starmerin mukaan Ukraina saa iskeä brittiohjuksilla Venäjän puolelle

Britannian tuoreen pääministerin Keir Starmerin (kuvassa) mukaan Ukraina saa iskeä Britannialta saamillaan ohjuksilla myös kohteisiin Venäjän puolella. Starmer kertoi asiasta Bloomberg-uutistoimiston haastattelussa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Britannia on antanut Ukrainalle Storm Shadow -risteilyohjuksia. Starmerin mukaan ohjuksia pitää käyttää sodan oikeussääntöjen mukaisesti ja ne on tarkoitettu puolustautumiseen. Hänen mukaansa on kuitenkin Ukrainan asia päättää, miten se puolustautumistaan toteuttaa.

Starmerin edeltäjän Rishi Sunakin hallitus ei myöskään rajoittanut brittiohjusten käyttöä vain Ukrainan alueelle.