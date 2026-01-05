Bloomberg: Rehn ”erittäin vahva ehdokas” EKP:n varapääjohtajaksi

Euroopan keskuspankki EKP:n johtotehtävistä ennakoidaan jälleen kerran kovaa kisaa, arvioi uutistoimisto Bloomberg, jonka mukaan useampi Itä-Euroopan maa on nyt tosissaan mukana kisaamassa paikoista euroalueen keskuspankin johtokunnassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

EKP.n johtokuntaan kuuluu pääjohtaja, varapääjohtaja ja neljä muuta jäsentä. Suomi tavoittelee Suomen Pankin pääjohtajalle Olli Rehnille varapääjohtajan paikkaa. Bloomberg arvioi, että entinen EU:n talouskomissaari Rehn on tehtävään erittäin vahva ehdokas.

Tarjolla varapääjohtajaksi on myös Portugalin entinen keskuspankin johtaja ja valtiovarainministeri Mario Centeno.

Nykyinen varapääjohtaja on espanjalainen Luis de Guindos, joka jättää tehtävänsä toukokuussa. Lisäksi kolme paikkaa on vapautumassa ensi vuoden loppuun mennessä. Pääjohtaja Christine Lagarden kausi päättyy ensi vuoden lokakuussa.

ITÄ-EUROOPAN maiden pyrkimys saada ehdokkaansa johtokuntaan saa Bloombergin mukaan ymmärtämystä, koska näillä mailla ei tähän mennessä ole vielä ollut edustusta EKP:n johdossa. Bulgarian liityttyä vuodenvaihteessa euroalueeseen sen maista jo kolmannes on Itä-Euroopasta.

Samalla Itä-Euroopan euromaiden taloudellinen paino on vielä vähäinen verrattuna länsieurooppalaisiin euromaihin. Niiden yhteenlaskettu bruttokansantuote on viime vuosien vahvasta kasvusta huolimatta alle neljä prosenttia alueen kokonaisuudesta. Saksan, Ranskan, Italian ja Espanjan osuus on yhteensä yli 70 prosenttia.

Itä-Euroopan euromaat eivät myöskään ole yhtyneet yhteisen ehdokkaan taakse, vaan Viro, Latvia ja Kroatia tarjoavat kaikki omaa ehdokastaan. Bloombergin mukaan vahvimpana ehdokkaana heistä pidetään Kroatian keskuspankin johtajaa Boris Vujcicia. Myös Latvia ja Viro tarjoavat kummatkin keskuspankkiensa pääjohtajia, Martins Kazaksia ja Madis Mulleria.

EKP:n johtajavalinnoissa on perinteisesti yritetty tasapainotella valinnoissa suurten ja pienten maiden, maantieteellisten alueiden, rahapoliittisten perusnäkemysten sekä sukupuolten kesken. Valinta tehdään Eurooppa-neuvostossa eli EU-johtajien huippukokouksessa.