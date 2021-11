Britannia hyväksyi ensimmäisenä maailmassa käyttöön koronalääkkeen, jonka voi ottaa kotona

Britanniassa hyväksyttiin torstaina käyttöön lääkeyhtiö Merckin koronaviruslääke, kertoi maan lääkkeiden ja terveystuotteiden sääntelyvirasto MHRA. Merckin lääkettä voidaan käyttää lievien ja kohtalaisten koronatapausten hoidossa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Tänään on historiallinen päivä maallemme, sillä Britannia on nyt ensimmäinen maa maailmassa, joka on hyväksynyt kotona otettavan viruslääkkeen koronavirusta vastaan, sanoi terveysministeri Sajid Javid (kuvassa).

Javid kuvaili lääkkeen olevan käänteentekevä koronalle alttiimmille ja immuunipuutteisille.

Lääke hyväksyttiin käyttöön ihmisille, joilla on ainakin yksi vakavalle taudille altistava riskitekijä, kuten korkea ikä, lihavuus, diabetes tai sydäntauti.