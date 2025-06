Britannia rakentaa 12 uutta sukellusvenettä – ”Kohtaamme sodan Euroopassa”

Britannia aikoo rakentaa 12 uutta sukellusvenettä osana merkittävää satsausta puolustusvoimiinsa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Britannia julkisti maanantaina strategisen puolustusselontekonsa, jonka mukaan maan täytyy kohentaa valmiuttaan sodankäyntiin pystyäkseen vastaamaan Venäjän uhkaan.

Pääministeri Keir Starmer julkisti selonteon Glasgow’ssa. Hän sanoi, että Britanniaa kohtaavat nyt vakavammat ja välittömämmät uhkat kuin kertaakaan sitten kylmän sodan.

- Kohtaamme sodan Euroopassa, uusia ydinriskejä, jokapäiväisiä kyberhyökkäyksiä, Venäjän lisääntyvä aggressiivinen toiminta merellä ja ilmassa, Starmer sanoi.

Osana panostuksia brittihallitus aikoo rakentaa jopa 12 uutta sukellusvenettä Australian ja Yhdysvaltojen kanssa solmitun Aukus-liittouman tuella. Uusien sukellusveneiden on tarkoitus korvata nykyiset seitsemän ydinsukellusvenettä 2030-luvun lopulla.

Puolustusministeriö aikoo myös investoida 15 miljardia puntaa ydinkärkiohjelmaan.

MAANANTAINA julkaistun selonteon laatimista johti Naton entinen pääsihteeri George Robertson. Selonteon mukaan Britannia on astumassa ”uuteen uhkien aikakauteen.” Vastatakseen tähän hallitus aikoo Starmerin mukaan tehdä kolme perustavanlaatuista muutosta.

- Ensinnäkin sodankäyntivalmiudesta tehdään asevoimiemme keskeinen tarkoitus, Starmer sanoi ja totesi, että kaikilla Britannian kansalaisilla on osansa maanpuolustuksessa.

- Meidän täytyy tunnustaa, että asiat ovat muuttuneet nykyisessä maailmassa. Etulinja on täällä.

Toiseksi Britannian puolustuspolitiikassa mennään Starmerin mukaan ”aina Nato edellä”, ja kolmanneksi Britannia aikoo panostaa innovaatioihin sota-ajan tahdilla.

BRITANNIA on viime kuukausina luvannut lisätä panostuksia puolustukseensa, kun luottamus Yhdysvaltain sitoutumiseen Euroopan turvallisuuteen on heikentynyt. Helmikuussa Starmerin hallitus päätti kasvattaa puolustusmenot 2,5 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2027 mennessä, ja tavoitteena on kasvattaa osuus kolmeen prosenttiin seuraavalla vaalikaudella.

Britannia aikoo selonteon suositusten perusteella myös kasvattaa asetuotantokapasiteettiaan. Maa aikoo investoida 1,5 miljardia puntaa ainakin kuuden puolustustarviketehtaan rakentamiseen.

Edellinen Britannian puolustusselonteko julkaistiin vuonna 2021, ja sitä päivitettiin vuonna 2023 Venäjän laajamittaisen hyökkäyssodan alkamisen jälkeen. Kun nykyisen selonteon laatiminen aloitettiin, työtä johtanut Robertson sanoi sen käsittelevän ”kuolettavan kvartetin” eli Venäjän, Kiinan, Iranin ja Pohjois-Korean aiheuttamaa uhkaa.

Starmer ei kuitenkaan maininnut Kiinaa, vaan puhui Venäjästä, Iranista ja Pohjois-Koreasta. Hänen hallituksensa on pyrkinyt parantamaan välejä Kiinaan, jotka kiristyivät edellisen pääministerin Rishi Sunakin aikana.