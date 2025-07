”Toivoisin, että osingonjakoa näkyisi muutosturvassakin” – Paperiliiton Vanhala odottaa UPM:n ottavan vastuuta Kaukaalta työttömäksi jäävistä

Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala odottaa, että UPM kantaisi nyt kunnolla vastuuta Kaukaan paperitehtaalta työttömäksi jäävien auttamiseksi, mutta ei pidätä hengitystään. Metsäteollisuuden tilanne kaikkineen huolettaa Vanhalaa. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

Metsäyhtiö UPM ilmoitti viime viikolla aikeistaan sulkea Kaukaan paperitehtaan Lappeenrannassa. Päätös vaikuttaa arviolta 220 ihmisen työhön.

– Nämä ovat surullisia ilmoituksia aina. Ennen kaikkea niille ihmisille, jotka ovat Kaukaalla töissä, mutta myös koko Kaakon kulmalle, Vanhala sanoo.

Paperiliiton tehtäväksi surkeassa tilanteessa jää Vanhalan mukaan valvoa, että asiat menevät muutosneuvottelujen aikana vähintään lain mukaan.

– Paikallisten kanssa tietysti käydään myös läpi, minkälaista muutosturvaa yritetään saada paikallisille työntekijöille, hän kertoo.

Työttömäksi jäävät työntekijät tarvitsevat Vanhalan mukaan ”uutta työtä, uutta koulutusta ja uutta elämisen mahdollisuutta”. Hän huomauttaa, että Kaakkois-Suomessa tilanne on vaikea, kun työpaikkoja on tarjolla vähän. Vanhala peräänkuuluttaa UPM:ltä apua työnsä menettäville.

– UPM saa yhteiskunnalta yritystukea paljon, eikä yritystukiin ole puututtu, niin odottaisin, että yhtiö kantaisi vastuuta reilusti. Mutta olen odottanut sitä niin monta kertaa aikaisemminkin ja joka kerta olen pettynyt. Kyllä se aika vaatimatonta on, mitä yritykset käyttävät työntekijöiden uudelleensijoittamiseen, kouluttamiseen ja uuden työpaikan etsimiseen.

PAPERITEOLLISUUDEN kurimuksen syypäiksi toisinaan maalaillaan paperitehtaiden työntekijöiden työehtosopimuksia. Paperiliiton Vanhala on toista mieltä.

– Olemme tehneet kaikkemme, että on hyvät paikalliset sopimukset – Kaukaallakin voidaan sopia palkoissa ylös- tai alaspäin. Kyllä tässä maailmanmarkkinat säätävät asioita hyvin voimakkaasti, hän kiteyttää.

Digitalisaatio on syönyt painopaperin kysyntää. UPM:n mukaan sillä ja sen kilpailijoilla on yli miljoonan tonnin ylikapasiteetti päällystetyssä aikakauslehtipaperissa Euroopassa.

Vanhala ihmettelee, että Suomessa arvostellaan hyvin vähän yhtiöiden johtoa. Hän katsoo, ettei johto ole onnistunut tehtävässään, kun uusia tuotteita ei löydetä huonommin pärjäävien tilalle.

– Ainut tapa (yhtiöiden johdolla) on sammuttaa tehtaita tai sitten tehdä eukalyptuksesta sellua, kuten UPM on Latinalaisessa Amerikassa tehnyt. Siinä on tämä kehityksen kaari. Se ei ole minusta kovin innovatiivista. Silti yritystukia annetaan todella paljon tällaisille yrityksille, joilla on kuitenkin tase hyvässä kunnossa ja osinkoja on jaettu. Toivoisin, että sitä osingonjakoa näkyisi sitten muutosturvassakin, Vanhala lataa.

VANHALA antaa kiitosta siitä, että työministeri Matias Marttinen (kok.) on tänään vieraillut Lappeenrannassa.

– Se on hyvä merkki aina hallituspohjasta riippumatta, että ministerit käyvät paikan päällä kuulemassa ja näkemässä, mitä se todellisuus on siinä vaiheessa, kun työt loppuvat.

Vanhala kertoo käyneensä viime perjantaina asiallisen puhelinkeskustelun työministerin kanssa Kaukaan tilanteesta.

– Ministeri kuunteli, kun kerroin niitä tarpeita ja toiveita, mitä meillä on.

Demokraatti haastatteli Vanhalaa ennen kuin Marttinen kertoi medialle, että valtiovallalta on luvassa tukea tehtaalta työttömäksi jääville. Tarkoituksena on Marttisen mukaan taata muun muassa halukkaiden työntekijöiden mahdollisuudet kouluttautua uudelleen. Marttinen ei vielä osannut kertoa rahoituksen määrää.

Tämä on nyt se paikka, jolloin hallituksen on syytä se Itä-Suomi-paketti toteuttaa.

KUN Kaukaan tehtaan kohtalosta viime viikolla kerrottiin, kritisoi SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm hallituksen Itä-Suomi-ohjelmaa kovin sanoin. Hän kutsui sitä ”tyhjäksi paperitiikeriksi”. Vanhala yhtyy kritiikkiin.

– Ei sellaista Itä-Suomi pakettia ole näkynyt. Se on ollut tekstinä vain. Tämä on nyt se paikka, jolloin hallituksen on syytä se Itä-Suomi-paketti toteuttaa. Se olisi ollut jo ennen tätä Kaukaankin tilannetta tarpeen, Vanhala sanoo.

Hän muistuttaa, että Itä-Suomen työllisyystilanne on heikko ja nojaa vahvasti metsäteollisuuteen. Nyt, kun iso metsäteollisuusyksikkö sammuu, tilanne vain pahenee. Investointeja tarvitaan.

– Hallituksen kannattaisi käydä nyt syvällinen keskustelu niiden metsäteollisuusyritysten kanssa, joita siellä on. Sinne tarvittaisiin muun muassa rata-investointeja ja vastaavia, jotta yritykset pystyvät siellä pyörimään ja tavara liikkuisi.

Tämä ei ole viimeinen.

UPM on kertonut, että se aikoo siirtää Kaukaan paperitehtaan tilaukset Rauman tehtaan hoidettavaksi, mutta uusia työpaikkoja ei silti ole Raumalle luvassa. Pelkääkö Paperiliiton puheenjohtaja, että Rauman paperintuotanto olisi seuraavana liipasimella?

– Pelkään tai en, niin voin todeta, että tämä ei ole viimeinen, Petri Vanhala muotoilee.

Hän on huolissaan paperi- mutta myös kokonaisuudessaan metsäteollisuuden tulevaisuudesta. Kaukaalta loppuu paperintuotanto, mutta sellutehdas jatkaa. Hän nostaa esiin, että Kaukaan vieressä Metsä Fibren sellutehtaalla on työntekijöitä lomautettu toistaiseksi.

– On ensimmäinen kerta, kun törmään 30-vuotisella urallani siihen, että sellutehdas lomauttaa toistaiseksi, hän sanoo.

Valopilkkuja on, kuten Oulussa Stora Enson uudenkarhea kartonkikone, mutta samalla juuri juhanuksena sammui kartonkikone Metsä Groupin Takon tehtaalla Tampereella. Vanhala laskee, että kuukauden sisällä yli 400 paperityöntekijää on jäänyt ilman töitä.

Hän huomauttaa, että työttömyyden vaikutukset laajenevat, kun vaille työtä jääneet eivät enää kanna rahaa samaan tapaan kauppoihin, partureihin, ravintoloihin ja muihin palveluihin.

– Silloin työttömien määrä tuplaantuu. Ja meidän piti saada 100 000 uutta työpaikkaa tähän maahan, Vanhala sanoo viitaten hallituksen työllisyystavoitteeseen.