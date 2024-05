Britannian parlamentti hajosi

Viiden viikon kampanjointi alkoi virallisesti vuorokauden vaihduttua, kun maan parlamentissa vapautui 650 paikkaa vaaliaikataulun mukaisesti.

Työväenpuolueella on nyt oppositiossa vietettyjen 14 vuoden jälkeen mahdollisuus voittaa valta takaisin Keir Starmerin johdolla.

Alun perin uumoiltiin, että vaalit pidettäisiin syksyllä, mutta Sunak halusi ilmeisesti aikaistaa niitä hyötyäkseen hiljalleen paranevista talousluvuista. Britannian pääministeri voi tietyn aikarajan puitteissa päättää, milloin vaalit pidetään.

Tähän mennessä 129 edustajaa on ilmoittanut, etteivät he asetu ehdolle tulevissa vaaleissa. Heidän joukossaan on 77 konservatiivia, mikä on ennennäkemätön luku hallitsevalle puolueelle.