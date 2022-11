Britannian tiedusteluraportti: Tätä talvi tarkoittaa sodalle Ukrainassa

Päivänvaloa riittää alle yhdeksäksi tunniksi, kun sitä keskikesällä on 15-16 tuntia. Tämän vuoksi hyökkäykset vähenevät ja etulinjassa keskitytään enemmän puolustusasemiin.

Pimeänäkölaitteiden puute lisää entisestään haluttomuutta taistella öisin.

Päivän ylin lämpötila putoaa syys- ja lokakuun 13 asteesta nollaan joulukuusta helmikuuhun. Jos joukoilla ei ole sopivaa talvivarustusta ja -majoitusta, kylmyyden aiheuttamat vammat ovat todennäköisiä, puolustusministeriö kirjoittaa.

Lisääntyvät sateet, kova tuuli ja lumipyry tulevat entisestään laskemaan Venäjän joukkojen muutenkin huonoa taistelumoraalia ja vaikeuttavat huoltoa. Esimerkiksi aseiden huolto on sovitettava olosuhteisiin, mutta siitä huolimatta riski sille, että aseet eivät toimi, kasvaa.

