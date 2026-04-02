2.4.2026 13:01 ・ Päivitetty: 2.4.2026 13:08
Britannnian ulkoministeri: Päätös sulkea Hormuzinsalmi ”holtiton”
Britannian ulkoministeri Yvette Cooper sanoo, että Hormuzinsalmen avaamiselle on kiireellinen tarve.
Cooper kommentoi asiaa avauspuheenvuorossaan Britannian isännöimässä kokouksessa, jossa keskustellaan maailmantaloudelle keskeisen salmen avaamisesta.
Cooper kuvaili holtittomaksi Iranin päätöstä rajoittaa meriliikenteen kulkemista salmen läpi. Cooperin mukaan päätös uhkaa globaalia taloudellista turvallisuutta.
Iran on seisauttanut meriliikenteen salmessa lähes täysin sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat hyökkäsivät Iraniin helmikuun alussa.
AIEMMIN on kerrottu, että torstain kokoukseen olisi osallistumassa ainakin 35 valtiota. Suomen ulkoministerin Elina Valtosen (kok.) kabinetista viestittiin STT:lle keskiviikkona, että myös Suomi on saanut kutsun kokoukseen.
Britannian pääministeri Keir Starmer sanoi keskiviikkona, että kokouksessa arvioidaan kaikki mahdolliset diplomaattiset ja poliittiset toimet, joiden avulla liikenne voidaan palauttaa salmeen.
Starmer muistutti, ettei salmen avaaminen ole helppoa, mutta se on Britannian kansallisten etujen mukaista.
FILIPPIINIT kertoi aiemmin tänään, että Iran on luvannut taata turvallisen kulun saarivaltion öljykuljetuksille Hormuzinsalmen läpi. Lähi-idän sodan syttymisen jälkeen raakaöljyn hinnassa on nähty kovia hintapiikkejä.
Presidentti Ferdinand Marcos julisti viime viikolla Filippiineille energiahätätilan. Sodan aiheuttama maailmanlaajuinen polttoainekriisi on iskenyt lujaa öljyn tuonnista riippuvaiseen maahan.
Normaalisti noin viidennes kaikesta meritse kuljetetusta raakaöljystä ja suuri osa nestekaasusta kulkee Hormuzinsalmen kautta.
Juttua täydennetty klo 16.08: lisätty Valtosen ja Starmerin kommentit.
