Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

2.4.2026 13:01 ・ Päivitetty: 2.4.2026 13:08

Britannnian ulkoministeri: Päätös sulkea Hormuzinsalmi ”holtiton”

AFP / LEHTIKUVA
Britannian ulkoministeri Yvette Cooper avasi Lontoossa Hormuzinsalmen tilannetta käsittelevän kokouksen, johon osallistuu yli 40 valtiota.

Britannian ulkoministeri Yvette Cooper sanoo, että Hormuzinsalmen avaamiselle on kiireellinen tarve.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Cooper kommentoi asiaa avauspuheenvuorossaan Britannian isännöimässä kokouksessa, jossa keskustellaan maailmantaloudelle keskeisen salmen avaamisesta.

Cooper kuvaili holtittomaksi Iranin päätöstä rajoittaa meriliikenteen kulkemista salmen läpi. Cooperin mukaan päätös uhkaa globaalia taloudellista turvallisuutta.

Iran on seisauttanut meriliikenteen salmessa lähes täysin sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat hyökkäsivät Iraniin helmikuun alussa.

AIEMMIN on kerrottu, että torstain kokoukseen olisi osallistumassa ainakin 35 valtiota. Suomen ulkoministerin Elina Valtosen (kok.) kabinetista viestittiin STT:lle keskiviikkona, että myös Suomi on saanut kutsun kokoukseen.

Britannian pääministeri Keir Starmer sanoi keskiviikkona, että kokouksessa arvioidaan kaikki mahdolliset diplomaattiset ja poliittiset toimet, joiden avulla liikenne voidaan palauttaa salmeen.

Starmer muistutti, ettei salmen avaaminen ole helppoa, mutta se on Britannian kansallisten etujen mukaista.

Lisää aiheesta

Britit yrittävät avata Hormuzinsalmen solmua – Kokoukseen tulossa yli 30 valtiota

FILIPPIINIT kertoi aiemmin tänään, että Iran on luvannut taata turvallisen kulun saarivaltion öljykuljetuksille Hormuzinsalmen läpi. Lähi-idän sodan syttymisen jälkeen raakaöljyn hinnassa on nähty kovia hintapiikkejä.

Presidentti Ferdinand Marcos julisti viime viikolla Filippiineille energiahätätilan. Sodan aiheuttama maailmanlaajuinen polttoainekriisi on iskenyt lujaa öljyn tuonnista riippuvaiseen maahan.

Normaalisti noin viidennes kaikesta meritse kuljetetusta raakaöljystä ja suuri osa nestekaasusta kulkee Hormuzinsalmen kautta.

Juttua täydennetty klo 16.08: lisätty Valtosen ja Starmerin kommentit.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Ulkomaat

1.4.2026 10:21

Britit yrittävät avata Hormuzinsalmen solmua – Kokoukseen tulossa yli 30 valtiota

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
2.4.2026
Arvio: Nobelisti tarjoilee hiljaisuutta ja rauhaa – kokonaisuudesta muodostuu mestariteos
Lue lisää

Mikko Majander

Kohti Ruotsin vaaleja
4.4.2026
Ei enää samaa suuntaa: Näin naisten ja miesten puoluekannat eriytyvät Ruotsissakin
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
3.4.2026
Janne Riiheläinen: USA valjasti diplomaattinsa propagandatöihin – onko Suomi hereillä?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU