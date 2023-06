Brittitiedustelu: Ukraina vallannut todennäköisesti takaisin alueen, joka on ollut Venäjän hallussa vuodesta 2014

Katsauksen mukaan kyse on ensimmäisistä kerroista Venäjän aloitettua täysimittaisen hyökkäyksensä kun Ukraina on todennäköisesti vallannut takaisin alueen, joka on ollut Venäjän hallussa vuodesta 2014 saakka.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 June 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/iU0vcqpCWm

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/AYcLZdIOZ7

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 27, 2023