Brittitiedustelu: Venäjä käyttää yhä enemmän rahaa Ukrainan sotaan

Ensi vuoden budjetissa Venäjän puolustusmenot kasvavat arviolta 68 prosenttia ja nousevat noin kuuteen prosenttiin bruttokansantuotteesta. Sen sijaan koulutukseen tai terveydenhuoltoon käytettävää rahamäärää ei nosteta, mikä inflaation vuoksi tarkoittaa todellisuudessa leikkausta käytettävään rahamäärään.

Sodassa kuolleiden perheille maksettaviin korvauksiin ja haavoittuneiden terveydenhuoltoon tarvitaan siihenkin lisää rahaa.

Yli puolet niistä vakavasti haavoittuneista sotilaista, jotka tarvitsevat pitkäaikaista sairaanhoitoa, on menettänyt raajoja. He tulevat todennäköisesti tarvitsemaan tukea loppuelämäkseen.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 October 2023.

