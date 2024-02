Brysselin huippukokouksessa jännitetään Orbanin liikkeitä – Orpo: Ukrainan tukipäätös on saatava

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Ukrainalle on saatava tukipäätös ja 26 maan joulukuussa saavuttamaa sopua ei avata.

Orpo kommentoi Unkarin pääministerin Viktor Orbanin jumittamaa Ukrainan 50 miljardin tukipäätöstä, kun hän saapui EU-maiden poliittisten johtajien huippukokoukseen Brysselissä torstaina.

- Tänään meidän täytyy yrittää löytää ratkaisu ensin 27 maan kesken, koska se olisi kaikkien etu. Ja se tarkoittaisi sitä, että Unkari tulee mukaan. Jos se ei ole mahdollista, meidän täytyy olla valmiit niin sanottuun plan b:hen eli tekemään ratkaisu 26 maan kesken.

Orban esti ratkaisun huippukokouksessa joulukuussa, minkä seurauksena poliittiset johtajat ratkovat nyt asiaa ylimääräisessä huippukokouksessa. Orpo luonnehti asiaa suureksi testiksi EU:lle.

- Se viesti Ukrainan kansalle, että me seisomme heidän tukenaan. Viesti Moskovaan, että me seisomme Ukrainan tukena. Moskova ei voi voittaa, Orpo sanoi.

Orpon mukaan kyseessä on myös osoitus siitä, että Eurooppa pitää huolta myös itsestään ja omasta turvallisuudestaan. Tällä hän viitannee ennen kaikkea Yhdysvaltoihin lähtevään viestiin.

- Me tulemme käymään tänään keskustelua myös puolustusteollisuudesta ja eurooppalaisen aseteollisuuden kapasiteetin kasvattamisesta. Nämä kaikki liittyvät toisiinsa. Jos tänään epäonnistutaan, niin se on suuri pettymys, Orpo sanoi.

Ukrainan tukipäätöksen lisäksi Unkari on jumittanut myös kaikki muut muutokset unionin pitkän aikavälin budjettiin, koska tukipäätös on osa samaa ratkaisua. Myös jäsenmaiden ja parlamentin on saatava sopu pitkän aikavälin rahoituskehyksen tarkistuksista ennen niiden lopullista hyväksymistä.

Mikko Gustafsson, Sanna Raita-aho / STT