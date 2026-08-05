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Ulkomaat

5.8.2026 12:28 ・ Päivitetty: 5.8.2026 12:28

Ceutan kaduille jäi yli tuhat siirtolaislasta – ”Tilanne on täysin kestämätön”

HENRY NICHOLLS / AFP / LEHTIKUVA
Nuoria siirtolaisia Espanjan armeijan valvonnassa Ceutassa 2. elokuuta.

Espanjan itsehallintoalue Ceutan mukaan viime viikon siirtolaisryntäyksestä jäi kaduille yli tuhat suojatonta lasta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ceutan johtaja Juan Jesus Vivas kertoi Espanjan yleisradioyhtiö RTVE:lle, että paikalliset viranomaiset auttavat nyt 1 100:aa siirtolaislasta äärimmäisen rajallisilla resursseilla. Ceuta on pyytänyt Espanjan valtiolta ja muilta alueilta apua.

- Tilanne on täysin kestämätön, Vivas sanoi.

Vivas sanoi, että vastaanottokeskusten ylikuormittuminen uhkaa jo yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Ceutan alueen asukasluku on 84 000.

Pohjois-Afrikassa sijaitsevaan Ceutaan saapui Marokosta viime viikolla 72 000 siirtolaista. Espanja kertoi palauttaneensa Marokkoon 70 000 siirtolaista, mutta yli parituhatta ihmistä jäi.

Myös Pelastakaa Lapset -järjestö arvioi, että jääneiden joukossa on noin tuhat lasta.

ESPANJAN lapsista ja nuorista vastaava ministeriö ilmoitti tiistaina Ceutan saavan 25 miljoonaa euroa hätärahoitusta alaikäisten auttamiseksi.

Ministeriön mukaan Ceutassa kaksi koulurakennusta on muunnettu vastaanottokeskuksiksi lapsille ja erityisesti tytöille.

Espanjan hallituksen korkein viranomainen Ceutassa, Miguel Angel Perez, sanoi keskiviikkona, että alaikäisiä on yhä kaduilla ja että tämä on Ceutan tärkein huolenaihe.

Ceutan viranomaiset sanovat Guardian-lehden mukaan, että lähemmäs 90 ihmistä kuoli pyrkiessään Ceutaan. Lisäksi Marokon sisäministeriö on sanonut yli kymmenen ihmisen kuolleen Marokon puolella.

EU:TA ravistelleen siirtolaisryntäyksen taustoja selvitellään yhä, ja niistä on esitetty erilaisia arvioita. Ceutan tapahtumat herättivät epäilyksiä siitä, että Marokko olisi järjestänyt siirtolaisten äkillisen saapumisen rajalle.

Uutistoimisto AFP:n lähteiden mukaan tuhannet ihmiset pääsivät kulkemaan Marokon rajakaupungin Fnideqin läpi helposti. Jotkut kansainvälisten medioiden haastattelemat siirtolaiset sanoivat, että Marokon poliisi olisi usuttanut heitä ylittämään rajan.

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