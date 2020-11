CNN julkaisi taulukon – näin tiukilla tilanne nyt on viidessä osavaltiossa

USA:n presidentinvaaleissa eletään ratkaisevia vaiheita, kun viimeisiä ääniä lasketaan. Tilanne on säilynyt äärimmäisen tiukkana viidessä osavaltiossa ja säilyy sellaisena loppuun asti. DEMOKRAATTI Demokraatti

Pennsylvaniassa, Nevadassa, Pohjois-Carolinassa, Arizonassa ja Georgiassa ei vielä tiedetä, voittaako demokraattien Joe Biden vai republikaanien Donald Trump.

Pennsylvanian kääntyminen Bidenille riittäisi varmistamaan hänen voittonsa.

Marginaali on pienin Georgiassa, jossa ero on enää vajaat 500 ääntä Bidenin lähestyessä Trumpia. Toisaalta ääniä on laskematta hyvin vähän. Tilanne voi päätyä hyvin lähelle tasapeliä.