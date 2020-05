Daily Telegraph: Boris Johnsonin odotetaan ilmoittavan jo tänään Valioliiga-kauden jatkuvan

Britannian hallitus on hyväksymässä jalkapallon Valioliiga-kauden pelaamisen loppuun, kertoo Daily Telegraph -lehti.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pääministeri Boris Johnsonin odotetaan kertovan jo tänään, millä ehdoilla ammattiurheilua voidaan jatkaa lähikuukausina.

Lehden tietojen mukaan Valioliigan jäljellä olevat 92 ottelua pelataan neutraaleilla kentillä. Sarja on tarkoitus käynnistää uudestaan kesäkuun alkupuolella, todennäköisesti 12. kesäkuuta.

Liigajohto on saanut hallituslähteistä ilmoituksen, että viranomaiset tekevät parhaillaan tarkennettuja suunnitelmia ammattilaisurheilun jatkamisen ehdoista maan nykyisessä koronavirustilanteessa.

Lehden tietojen mukaan yksityiskohtainen suunnitelma julkistetaan tiistaina.

Valioliigaseurat pyrkivät sopimaan sarjakauden jatkamisen ehdoista kokouksessaan tämän päivänä aikana.

Britannian koronatilanne on edelleen vaikea. Worldometer-sivuston mukaan maan 66,7 miljoonan asukkaan väestössä on todettu yli 219 000 koronatartuntaa. Virukseen kuolleita on rekisteröity 31 885.