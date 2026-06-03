Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

3.6.2026 04:56 ・ Päivitetty: 3.6.2026 04:56

Danske Bank: Talouskasvu jatkuu, pienellä jarrutuksella

iStock

Danske Bank pienentää aiempaa Suomen kasvuennustettaan tältä ja ensi vuodelta Iranin sotariskien takia. Silti suunta on parempaan päin muun muassa teollisuuden vedon takia.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Pankin suhdannekatsauksen mukaan bruttokansantuote kasvaisi tänä vuonna 1,1 prosenttia ja ensi vuonna 0,8 prosenttia. Aiemmat arviot olivat 1,5 ja 1,9 prosenttia.

Pankin mukaan Lähi-idän sota ja sitä seurannut energian hintojen voimakas nousu hillitsevät kasvua.

Pankki arvioi silti, että talouden suunta pysyy nousujohteisena. Ensimmäisellä neljänneksellä talouskasvun vauhti oli inflaatiokorjattuna 0,9 prosenttia, mikä oli pankin mukaan nopeinta sitten vuoden 2021.

Kasvua tukee piristynyt teollisuustuotanto. Erityisesti metalliteollisuudessa uusien tilausten määrä on noussut. Myös kemianteollisuudessa on merkkejä kysynnän vahvistumisesta.

Vienti kasvaa erityisesti Euroopan markkinoille. Kasvua tuottavat myös datakeskusrakentaminen sekä reaalitulojen kasvu.

KOTITALOUKSIEN talousluottamusta rasittavat yhä kallistunut energia, kohonnut korkotaso ja heikko työmarkkinatilanne.

Danske Bank on kuitenkin havainnut ensimmäisiä merkkejä käänteestä parempaan. Säästämisaste laski viime vuoden viimeisellä neljänneksellä 3,3 prosenttiin vuotta edeltävältä 5,6 prosentin tasolta.

Kulutus piristyy vähitellen, ja etenkin päivittäistavaroiden kulutus on kasvanut.

Työttömyysasteen pankki ennustaa olevan kuluvana vuonna keskimäärin 10,5 prosenttia ja ensi vuonna 10,1 prosenttia. Kuluttajahintojen nousun se ennustaa olevan tänä vuonna 1,9 prosenttia ja ensi vuonna 1,8 prosenttia.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Elokuva
29.5.2026
Arvio: Kodittoman miehen odysseiasta muodostuu turhauttava matka itsekkyyteen
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
30.5.2026
Evp-upseeri: Lännen ja Suomen Venäjä-konfliktia ei voi määritellä 1800-luvun sotateorioilla
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
29.5.2026
Janne Riiheläinen: Huomasiko kukaan, että Suomi sai uuden Kansallisen turvallisuuden strategian?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU