Talous
3.6.2026 04:56 ・ Päivitetty: 3.6.2026 04:56
Danske Bank: Talouskasvu jatkuu, pienellä jarrutuksella
Danske Bank pienentää aiempaa Suomen kasvuennustettaan tältä ja ensi vuodelta Iranin sotariskien takia. Silti suunta on parempaan päin muun muassa teollisuuden vedon takia.
Pankin suhdannekatsauksen mukaan bruttokansantuote kasvaisi tänä vuonna 1,1 prosenttia ja ensi vuonna 0,8 prosenttia. Aiemmat arviot olivat 1,5 ja 1,9 prosenttia.
Pankin mukaan Lähi-idän sota ja sitä seurannut energian hintojen voimakas nousu hillitsevät kasvua.
Pankki arvioi silti, että talouden suunta pysyy nousujohteisena. Ensimmäisellä neljänneksellä talouskasvun vauhti oli inflaatiokorjattuna 0,9 prosenttia, mikä oli pankin mukaan nopeinta sitten vuoden 2021.
Kasvua tukee piristynyt teollisuustuotanto. Erityisesti metalliteollisuudessa uusien tilausten määrä on noussut. Myös kemianteollisuudessa on merkkejä kysynnän vahvistumisesta.
Vienti kasvaa erityisesti Euroopan markkinoille. Kasvua tuottavat myös datakeskusrakentaminen sekä reaalitulojen kasvu.
KOTITALOUKSIEN talousluottamusta rasittavat yhä kallistunut energia, kohonnut korkotaso ja heikko työmarkkinatilanne.
Danske Bank on kuitenkin havainnut ensimmäisiä merkkejä käänteestä parempaan. Säästämisaste laski viime vuoden viimeisellä neljänneksellä 3,3 prosenttiin vuotta edeltävältä 5,6 prosentin tasolta.
Kulutus piristyy vähitellen, ja etenkin päivittäistavaroiden kulutus on kasvanut.
Työttömyysasteen pankki ennustaa olevan kuluvana vuonna keskimäärin 10,5 prosenttia ja ensi vuonna 10,1 prosenttia. Kuluttajahintojen nousun se ennustaa olevan tänä vuonna 1,9 prosenttia ja ensi vuonna 1,8 prosenttia.
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