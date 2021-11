Danske: Suomalaisnaisten taloudellinen mielenrauha on Pohjoismaiden heikoin

Suomalaisten naisten taloudellinen mielenrauha on selvästi heikompi kuin suomalaisilla miehillä, ilmenee Danske Bankin tutkimuksesta. Muissa Pohjoismaissa erot sukupuolten välillä ovat pienet. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kun suomalaisten miesten mielenrauhan indeksi on 6,6, jää se naisilla lukemaan 6,2. Suomalaisnaisten taloudellinen mielenrauha on Pohjoismaiden heikoin. Ruotsissa naisten lukema on 6,5, Tanskassa 6,9 ja Norjassa 6,7.

Indeksi mittaa vastaajien luottamusta omaan taloudelliseen tilanteeseen ja tulevaisuuden näkymiin.