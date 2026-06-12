Kuvataide
12.6.2026 12:26 ・ Päivitetty: 12.6.2026 12:26
David Hockney on kuollut
Britannian merkittävimpiin nykytaiteilijoihin lukeutunut David Hockney on kuollut 88-vuotiaana.
Häntä on pidetty yhtenä 1900- ja 2000-lukujen tärkeimmistä nykytaiteen hahmoista. Hän maalasi kaikkea huolettomasta 1960-luvun Kaliforniasta kotiseutunsa Yorkshiren maalaismaisemiin. Hänet tunnettiin kokeiluistaan eri välineillä ja tekniikoilla, ja hän omaksui modernin teknologian sen kehittyessä.
Maailmanlaajuisesti arvostettu Hockney sai vuonna 1997 Britanniassa Order of the Companions of Honour -kunniamerkin, ja aiemmin tänä vuonna hänestä tuli yksi harvoista ei-ranskalaisista, joille myönnettiin Ranskan korkein siviilikunniamerkki, Legion d’honneur.
Vuonna 2018 hänen ikoninen uima-allasmaalauksensa Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) myytiin New Yorkissa 90,3 miljoonalla dollarilla, mikä oli huutokaupassa uusi ennätys elossa olevan taiteilijan teokselle.
Hockney kuoli torstaina kotonaan Lontoossa. Hän jatkoi työskentelyä kuolemaansa asti.
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