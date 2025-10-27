Talous
Demarikansanedustaja huolestui: Viljatilallisten talous vaarassa
Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Piritta Rantanen (sd) vaatii valtiolta nopeita palvelutoimia viljatilojen kehnon taloustilanteen korjaamiseksi.
Rantasen mukaan viljelijät ovat kansainvälisen ylitarjonnan takia kannattavuuskriisissä, ja moni tila on tehnyt tappiota jo kolmatta vuotta koronapandemian jälkeen.
Kasvinviljelijöistä moni tekee työtä sivutoimisena, ja kattaa tappionsa muilla tuloillaan. Tämä johtaa Rantasen mielestä kohtuuttomiin tilakohtaisiin riskeihin ja uhkaa jo Suomen ruokavarmuutta. Tilanne ei ole yllätys, vaan viljelijät ovat pyytäneet apua jo pitkään.
– Hallituksella on ollut jo yli kaksi vuotta aikaa puuttua esimerkiksi kilpailulakiin ja tuottajille epäedullisiin sopimuskäytäntöihin, mutta satokaudesta toiseen näitä esityksiä odotellaan, Rantanen sanoo tiedotteessa.
TILALLISTEN neuvotteluasetelmia kaupan ja teollisuuden suuntaan voisi Rantasen mielestä parantaa muun muassa alueellisten tuottajayhteisöjen ja organisaatioiden perustamisella. Näitä ei vain ole vielä Suomessa kovinkaan paljon.
Yhteistyöllä ylituotantoakin pystytään hillitsemään. Yhteenliittymien käynnistämistä hidastaa lähinnä tiedonpuute, ja tätä tilannetta valtio pystyisi Rantasen mielestä halutessaan auttamaan vaikka heti.
– Perustamiskysymyksissä tarvittaisiin neuvontaa ja tukea Ruokavirastolta, mutta hallitusten toimintamenoleikkausten seurauksena viraston henkilöstön määrää vähennetään rajusti, Rantanen moittii.
Viljanviljelijät järjestävät maanantaina Somerolla aiheesta kriisikokouksen alan etujärjestöjen, yritysten ja poliitikkojen kesken. Maatalousministeri Sari Essayah (kd) ei ehdi paikalle, koska samaan aikaan EU:ssa käynnistyvät neuvottelut Itämeren kalastuskiintiöistä.
