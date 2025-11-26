Palkittu politiikan aikakauslehti.
26.11.2025 11:00 ・ Päivitetty: 26.11.2025 11:00

Demarikansanedustaja: Vapaaehtoinen maanpuolustus tarvitsee pysyvämpiä rahoja

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN
Maanpuolustuskoulutuksen harjoitusta Hälvälässä marraskuussa 2025.

Kansanedustaja Mika Kari (sd) ihmettelee hallituksen budjettiratkaisuja: moniin puolustusmenoihin tulee ensi vuodelle hetkellisiä notkahduksia. Karin mielestä esimerkiksi vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen rahoitus on nyt turhan epävarmalla tolalla.

Demokraatti

Demokraatti

Puolustusvaliokunnan jäsen Kari kummeksuu, miksi ratkaisuun on päädytty.

– Se, että hallituksen budjettiesityksessä puolustusmenot itse asiassa laskevat ensimmäistä kertaa moneen vuoteen, on tässä ajassa ja tarpeisiimme nähden ristiriitainen viesti, Kari sanoo tiedotteessaan.

Hänen mielestään nykyisessä turvallisuusympäristössä muun muassa vapaaehtoisen maanpuolustuksen koulutusjärjestelyt pitäisi taata paremmin, koska kansalaisten oma aktiivisuus ja taidot voivat olla kriisitilanteissa hyvinkin ratkaisevia tekijöitä.

– Ei ole kestävää, että esimerkiksi Maanpuolustuskoulutus MPK joutuu edelleen kamppailemaan riittämättömän rahoituksen kanssa, Kari sanoo.

Nykytilanteessa valtio joutuu löytämään yhä kasvavaan koulutukseen lisämäärärahoja pitkin vuotta. Viimeksi näin tapahtui kesällä. Tämä epävarmuus on Karin mielestä toimijoiden kannalta turhaa, ja rahoituksen riittävyys pitäisi varmistaa hyvissä ajoin etukäteen.

HALLITUS on muuten eduskunnan kanssa huolehtinut Suomen puolustuksesta varsin hyvin, Kari kiittelee.

– Nyt sitä on kehitettävä vastaamaan muuttuneen toimintaympäristön ja turvallisuustilanteen haasteita, ja se edellyttää meiltä tulevina vuosina merkittäviä investointeja. Siksi myös SDP:n mielestä on tärkeää, että olemme sitoutuneet täyttämään Natossa yhteisesti sovitut tavoitteet puolustusmenojen nostamisesta, Mika Kari sanoo.

Samalla on hänen mielestään kyettävä turvaamaan myös hyvinvointivaltion palveluita, jotka lisäävät kansalaisille syitä puolustaa Suomea.

Tiistaina julkaistussa SDP:n vaihtoehtobudjetissa puolustuslinjaukset ovat samanlaiset kuin hallituksella.

