Demarinaiset: Tuemme pääministeri Marinin turvallisuuspoliittista kantaa Suomen Nato-jäsenyydestä

Pääministeri ja SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin kertoi tänään tiedotteella turvallisuuspoliittisen kantansa yhdessä Tasavallan Presidentti Sauli Niinistön kanssa. Heidän kantansa mukaan Suomen on haettava ensi tilassa Nato-jäsenyyttä.

– Annamme kaiken tukemme pääministeri Marinin turvallisuuspoliittiselle kannalle. Suomen on tehtävä kaikkensa rauhan ja vakauden säilyttämisen eteen, sekä vastattava myös turvallisuuspoliittiseen toimintaympäristön muutokseen, Demarinaisten puheenjohtaja ministeri Tytti Tuppurainen sanoo tiedotteessa.

– Venäjän yksipuolinen hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut toimintaympäristöömme dramaattisesti ja Venäjän naapurimaana meidän on jatkuvasti löydettävä ratkaisuja, jotka tukevat turvallisuutta ja vakautta. Näitä ratkaisuja ovat kansainväliset kumppanuudet ja monikeskeinen yhteistyö, sekä diplomatia. Nato-jäsenyys tukisi näitä tavoitteita ja vahvistaisi Suomen turvallisuutta, Tuppurainen päättää.

Finland must apply for NATO membership without delay. https://t.co/9SKO2ebRB8

