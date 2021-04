Demarinaisten viesti kehysriiheen: ”Nyt ei ole leikkauksien aika, nyt on aika vahvistaa kestävää kasvua”

Demarinaiset muistuttaa, että koronapandemia on vaikuttanut ennennäkemättömällä tavalla suomalaiseen yhteiskuntaan, ja sen vaikutukset ovat moninaisia. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Siksi on tärkeää, että pandemian jälkihoito toteutetaan huolellisesti ja inhimillisyys edellä. Jälleenrakennus vaatii vahvoja investointeja ja tukea julkiselle sektorille, naisjärjestö viestittää hallituksen kehysriihelle.

Demarinaisten mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kasvavaa hoitovelkaa ei voi laiminlyödä leikkauksilla.

– Olemme esimerkiksi saaneet hälyttäviä viestejä sosiaalityön puolelta siitä, miten ennaltaehkäisy on vaihtunut korjaustyöhön. Resursseja tarvitaan etenkin mielenterveyspalveluihin. Nyt tarvitaan vastuullista ja elvyttävää talouspolitiikkaa, Demarinaisten puheenjohtaja, ministeri Tytti Tuppurainen painottaa tiedotteessa.

Järjestö muistuttaa, että jo nyt poikkeusajalla on ollut suuria vaikutuksia lapsien ja nuorten elämään.

– Nyt ei ole leikkauksien aika, nyt on aika vahvistaa kestävää kasvua. Mikäli talouden sopeuttaminen aloitetaan liian aikaisin, leikkaamme paitsi siivet kasvulta, myös tulevaisuuden toivon monelta nuorelta.

YK varoitti jo keväällä 2020 pandemian varjosta uhkaavasta mielenterveyskriisistä. Demarinaiset korostaa, että tämä riski ei saa muuttua todeksi.

– Olemme onnistuneet kansakuntana hyvin koronakriisin hoidossa. Seuraavaksi on jälleenrakentamisen aika, se on vähintäänkin yhtä kriittinen onnistumisen paikka. Tarvitsemme uskoa tulevaisuuteen ja toimia ihmisten arjen ja tulevaisuuden turvaamiseksi. Tämä on yhteistä vastuunkantoa ja tulevaisuuteen katsovaa politiikkaa, Tuppurainen toteaa.