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Politiikka

30.6.2026 11:10 ・ Päivitetty: 30.6.2026 11:10

Demarinuoret: Päihdeperheiden lapset tulevat kärsimään viinalähettirallista

iStock

Demarien nuorisojärjestö suree eduskunnan taannoista päätöstä sallia alkoholin kotiinkuljetus ensi vuoden alussa. Jo valmiiksi alkoholiongelmaisissa perheissä helpottuva viinansaanti aiheuttaa lisäkuluja lastensuojeluun ja terveydenhuoltoon, järjestö ennustaa.

Demokraatti

Demokraatti

Demarinuoret muistuttavat THL:n arviosta, jonka mukaan Suomessa yli 89000 lasta elää perheissä joissa vähintään toisella vanhemmista on päihdeongelma.

Myös lastensuojelujärjestöjen kyselyissä nuoret ovat usein kertoneet vanhempien alkoholinkäytön vaikeuttavan heidän elämäänsä.

– On kylmäävää ajatella lapsia, joiden päihdeongelmainen vanhempi voi nyt tilata viinaa kotiovelle, sanoo Demarinuorten puheenjohtaja Julia Väänänen tiedotteessa.

Aikuisten oikeus alkoholin saamiseen ylitti lasten oikeuden turvalliseen arkeen, järjestö paheksuu.

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