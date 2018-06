Demarinuorten liittokokous alkamassa- Uudeltamaalta vahvoja ehdokkaita liittohallitukseen

Demarinuorten Liittokokous on alkamassa Turussa, jonne kerääntyy parisataa nuorta demaria. Liittokokous päättyy sunnuntaina. Kokouksessa päätetään Demarinuorten poliittisesta linjasta sekä tehdään henkilövalintoja.

Demarinuorten liittokokouksesta on tunnetusti esitetty hyvin edistyksellisiä poliittisia avauksia, joista osa on päätynyt myös puolueen tavoitteiksi. Tästä hyvänä esimerkkinä on yleisturva. Yleisturva on kolmiportainen sosiaaliturvamalli, joka yhtenäistää nykyisen pirstaleisen sosiaaliturvan etuusjärjestelmän yhdeksi kokonaisuudeksi. Se takaa jokaiselle toimeentulon ja tarvittavat palvelut vaihtuvissa elämäntilanteissa.

Liittokokouksessa nuoret tekevät rohkeasti tulevaisuuden politiikkaa ja luovat edistyksellistä sosialidemokratiaa. Liittokokous tarjoaakin uutta tietoa politiikan saralta, mahdollisuuden treenata puhe- ja esiintymistaitoja sekä mainion paikan verkostoitua.

Demarinuorten liittohallitukseen valitaan yksi puheenjohtaja sekä kaksi varapuheenjohtajaa. Liittohallituksen jäseniksi valitaan 8 varsinaista sekä 4 varajäsentä.

Varapuheenjohtajien paikoista kova kisa

Puheenjohtajaksi on tällä hetkellä vain yksi ehdokas, tälläkin hetkellä Demarinuorten puheenjohtajana toimiva Mikkel Näkkäläjärvi. Varapuheenjohtajista käydäänkin kovempi kamppailu kun ehdokkaita on yhteensä viisi. Uudeltamaalta varapuheenjohtajaehdokkaana on Uudenmaan Demarinuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto. Pinja toimii myös tällä hetkellä Hyvinkään kaupunginvaltuutettuna ja on toiminut aiemmin muun muassa Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry:n varapuheenjohtajana sekä Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin hallituksessa.

Myös liittohallituspaikoista käydään kisaa, koska ehdokkaita on 16, eli tuplasti enemmän kuin on paikkoja liittohallitukseen. Liittokokouspäivien aikana ehdokkaita voi tulla vielä lisää. Uudeltamaalta ehdokkaat ovat Sonja Pääsukene (Vantaa), Tuukka Eronen (Tuusula), Mila Kangasniemi (Vantaa) ja Mikael Kölhi (Hyvinkää).

Puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien valinnat tehdään lauantaina ja liittohallituksen henkilövalinnat sunnuntaina.

Demarinuorten liittokokousta voi seurata Facebook-liven välityksellä koko viikonlopun ajan