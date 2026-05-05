Näkkäläjärvi: Uudella poliittisella ohjelmalla kohti 2030-lukua

Viime vuodet ovat olleet SDP:ssa tiivistä ohjelmatyön aikaa. SDP on Suomen johtava ohjelmapuolue. Mikkel Näkkäläjärvi

Puolueen ohjelmatyön selkäranka on työryhmäorganisaatiomme, joka on maan paras. Jälleen noin 650 puolueen jäsentä yli 30 työryhmässä on käyttänyt aikaansa, jotta SDP:lle saadaan tehtyä reilut, realistiset ja eteenpäinkatsovat ohjelmat.

Vuosina 2024-2025 puolueessa uudistettiin ohjelmatyötä, jonka lopputuloksena syntyi kymmenen raporttia keskeisistä yhteiskunnallisista ilmiöistä. Näiden pohjalta ryhdyttiin uudistamaan puolueen poliittista ohjelmaa viime syksynä.

SDP:n puoluehallitus ja puoluetoimiston porukka on työskennellyt kymmeniä tunteja poliittisen ohjelman uudistamisen parissa. Alkuvuodesta koko jäsenistöllä oli mahdollisuus esittää havaintonsa ohjelmaan.

ELÄMME turvallisuuspoliittisesti vaikeaa aikaa, eikä Suomen julkinen talous ole ollut vuosikymmeniin näin syvissä ongelmissa.

Kaikki ovat varmasti seuranneet myös suurella huolella sitä suuntaa, mihin Orpon hallitus on Suomea vienyt heikentäessään työntekijöiden oikeuksia, leikatessaan sosiaaliturvasta ja horjuttaessaan julkista terveydenhuoltoa. Kaiken kurjuuden keskellä ehkä kaikkein sydäntä särkevintä on se, miten paljon Orpon hallituksen toimilla on kasvanut köyhyydessä elävien lasten määrä.

Tuomiopäivän pasuunoiden soittamisen sijaan sanomme: nyt on aika suunnanmuutokselle. Vielä ei ole liian myöhäistä pelastaa hyvinvointivaltiota. Lisää aiheesta Ohjelma paljastaa – tätä perussuomalaisetkin oikeasti lupasivat pienituloisille

Viime aikoina julkisessa keskustelussa on esiintynyt paljon pelottelua tulevilla päätöksillä. Yhdet sanovat, että hyvinvointivaltiosta pitää luopua, koska siihen ei ole varaa.

Toiset kertovat puolestaan, että tulevat sopeutukset tarkoittavat hyvinvointivaltion tuhoutumista. Tuomiopäivän pasuunoiden soittamisen sijaan sanomme: nyt on aika suunnanmuutokselle. Vielä ei ole liian myöhäistä pelastaa hyvinvointivaltiota.

Muuttunut yhteiskunnallinen ja maailmanpoliittinen tilanne näkyy SDP:n uudessa poliittisen ohjelman pohjaehdotuksessa. SDP tarjoaa talouspolitiikassa vaihtoehdon, joka on reilu, vastuullinen ja vahvaa taloudellista kasvua hakeva.

SDP:n viesti ei ole ”tule kärsimään kanssamme”, vaan ”tule mukaan tekemään reilumpaa suunnanmuutosta ja pelastamaan hyvinvointivaltiota”.

SDP:n tehtävä on tarjota reilu, toivoa luova ja realistinen vaihtoehto tulevalle vuosikymmenelle. Otamme vakavasti sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden sekä rajamme suvereniteetin.

Vaadimme korjausliikettä työmarkkinapolitiikkaan ja jämäkkää puuttumista työmarkkinarikollisuuteen. Haluamme kehittää hyvinvointivaltiomme ydintä: sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja koulutusjärjestelmää. Pidämme kiinni vastuullisesta ilmastopolitiikasta ja torjumme luontokatoa.

TAMPEREEN puoluekokousta tullaan seuraamaan yhteiskunnassa suurella mielenkiinnolla ja sitä tullaan arvioimaan tulevan mahdollisen pääministeripuolueen puoluekokouksena. Puoluekokousedustajat ovat vastuullisessa roolissa tekemässä päätöksiä.

Yhteinen tavoitteemme on muuttaa Suomen suuntaa. Puoluekokouksen jälkeen suuntaamme yhdessä kohti ensi vuoden eduskuntavaaleja. Menestymme sitä paremmin, mitä yhtenäisempänä joukkona lähdemme sitä kohti.