Demarinuorten puheenjohtaja pyrkii SDP:n puoluevaltuuston johtoon

Demarinuorten puheenjohtaja Emilia Kangaskolkka on ehdolla SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajaksi. Valinta tehdään toukokuussa puoluekokouksessa Tampereella.

Savo-Karjalan sosialidemokraatit päätti viikonlopun piirikokouksessaan esittää Kangaskolkkaa tehtävään.

– Olen valtavan kiitollinen kotipiirilleni esityksestä. Koen Demarinuorten puheenjohtajan tehtävän antaneen hyvät edellytykset tavoitella keskeistä puolueen valtakunnallista palvelustehtävää, Kangaskolkka sanoo tiedotteessa.

Kangaskolkka on toiminut Demarinuorten puheenjohtajana vuodesta 2023. Hänen puheenjohtajakautensa päättyy kesäkuussa. Tällä hetkellä hän toimii Joensuun kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtajana, Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen valtuutettuna ja Pohjois-Karjalan maakuntavaltuuston puheenjohtajana.

Kangaskolkka kertoo aikovansa puoluevaltuuston puheenjohtajana tekevänsä kaikkensa SDP:n eduskuntavaalivoiton eteen.

– Vaaleihin on noin vuosi ja ihmiset odottavat oikeudenmukaisempaa taakanjakoa nykyiseen oikeistohallituksen politiikkaan nähden. Olen tietysti samaa mieltä: kun yhteiskunnassa suuret muutosten mannerlaatat ovat käynnissä, politiikan tehtävä on vakauttaa ja tasata vaikutuksia ihmisten välillä – oli kyse sitten ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunnasta tai julkisen talouden sopeuttamisesta, Kangaskolkka kirjoittaa Facebookissa.

Puoluevaltuuston puheenjohtajana Kangaskolkka aikoo myös jatkaa hyvinvointi-Suomen rakentamisesta puhumista ja kiertämistä Ympäri Suomen.

– Arvostan mahdollisuutta keskustella SDP:n jäsenten kanssa, vaihtaa ajatuksia, tutustua niin suurten kaupunkien kuin syrjäisempien seutujen arkeen. Tämä on minulle tärkeää ja luontevaa.

SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajana toimii nyt Turun pormestari Piia Elo, joka on ilmoittanut hakevansa jatkokautta puheenjohtajana.