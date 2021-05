Demariopiskelijat: Suomen osaaminen ei kasva vain opiskelijapaikkoja lisäämällä – ”Tarvitaan myös laatua”

Demariopiskelijat muistuttaa, ettei Suomen osaaminen kasva pelkästään lisäämällä korkeakoulujen aloituspaikkoja. Määrän lisäksi tarvitaan myös laatua, Sonk linjaa kannanotossaan. DEMOKRAATTI Demokraatti

Sosialidemokraattiset opiskelijat Sonk painottaa, että opiskelijoiden määrän lisäksi myös koulutuksen laatuun liittyviin asioihin tulee kiinnittää huomiota. Demariopiskelijoiden liittohallituksen jäsen Rosamari Rissanen huomauttaa, että kun opiskelijoiden määrä kasvaa, vähenevät samalla opettajien resurssit. Tämä vaikuttaa Rissasen mukaan opetuksen laatuun.

”Työaika pysyy samana, mutta työmäärä suurentuu vuosi vuodelta. Rahoitusta tarvitaan myös kasvavaan resurssitarpeeseen”, hän kiteyttää tiedotteessa.

Sonk tiivistää, että Suomen osaaminen nousee sillä, että opiskelijoille tarjotaan laadukasta koulutusta, ja että sitä pystytään tarjoamaan mahdollisimman monelle halukkaalle. Opiskelijajärjestö huomauttaa, että osaamisen kehittämisen suhteen pulmana ovat opiskelijat, jotka joko lopettavat koulutuksensa kesken tai joiden opinnot venyvät monta vuotta suunnitellun yli.

”Ymmärrettävästi osan vievät työt mukanaan, mutta meidän tulee rakentaa niin kannattava koulutusjärjestelmä, että sitä ei haluta jättää kesken.”

”Me opiskelijat olemme niitä, joiden ammattitaitoa tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Ja oli koulu mikä tahansa, me kehitämme ammattitaitoamme siellä. Opetusresurssien parantamisen lisäksi tarvitsemme paremman opintotukijärjestelmän. Jos ei tule toimeen, ei se kannusta opiskelemaankaan. Oravanpyörä on valmis, ja meidän tulee pysäyttää se ennen kuin on liian myöhäistä”, Rissanen kuvailee.

Sonkin mukaan on tärkeää panostaa opetuksen resursseihin. Suomalaisen koulutuksen laatuun on kiinnitettävä huomiota ja opiskelijoiden hyvinvointiin on panostettava, opiskelijajärjestö linjaa.

”Opettajille taataan esimerkiksi lisähenkilöstön myötä lisää resursseja opetukseen ja henkilökohtaiseen palautteeseen sekä ohjaamiseen. Sijoitetaan erilaisiin opiskelijoiden palveluihin, jotta tarvittava tuki on helposti ja nopeasti saatavilla. Lisäksi tuetaan opiskelijoita, jotta mahdollisimman harva jättäisi koulutuksen kesken.”