Ulkomaat

5.11.2025 06:24 ・ Päivitetty: 5.11.2025 06:24

Demokraattiseksi sosialistiksi itseään kuvaava Zohran Mamdani on nousemassa New Yorkin pormestariksi

LEHTIKUVA / AFP / Michael M. Santiago / GETTY IMAGES
Kannattaja kuvasi Zohran Mamdanin vaali-iltana pitämää puhetta.

Yhdysvalloissa New Yorkin pormestariksi on nousemassa demokraattipuolueen Zohran Mamdani, ennustavat muun muassa uutiskanavat CNN ja NBC News.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Vasta 34-vuotias Mamdani on kuvaillut itseään demokraattiseksi sosialistiksi. Hänestä on tulossa New Yorkin ensimmäinen islaminuskoinen pormestari.

-  Tällä poliittisen pimeyden hetkellä New York on valo, Mamdani sanoi puhuessaan kannattajilleen.

Mamdani on ollut kyselyiden perusteella vahvin ennakkosuosikki. Hän on kampanjoinut muun muassa lupaamalla ilmaista päivähoitoa ja bussilippuja. Menot olisi tarkoitus rahoittaa lisäämällä rikkaiden verotusta.

KANNATTAJILLEEN puhunut Mamdani sanoi, että newyorkilaiset näyttivät, miten presidentti Donald Trump voitetaan.

-  Jos joku pystyy näyttämään Donald Trumpin pettämälle kansakunnalle, kuinka hänet voitetaan, se on kaupunki, joka synnytti hänet, Mamdani sanoi.

New Yorkissa syntynyt Trump on haukkunut Mamdania juutalaisvihaajaksi.

-  Jokainen juutalainen, joka äänestää juutalaisvihaajaksi todistettua ja itsensä juutalaisvihaajaksi tunnustavaa Zohran Mamdania, on typerys, presidentti sanoi Truth Social -viestipalvelussaan tiistaina.

Mamdani on suhtautunut kriittisesti Israeliin, ja häntä on syytetty juutalaisvastaisuudesta muun muassa siksi, ettei hän ole tuominnut protesteissa käytettyä iskulausetta ”intifadan globalisoimisesta”. Vaikka New Yorkin pormestarivaaleissa on kyse paikallispolitiikasta, kansainvälinen politiikka nousi tärkeäksi vaaliteemaksi Israelin ja palestiinalaisten konfliktin vuoksi.

Lisäksi Trump on kutsunut Mamdania kommunistiksi ja kyseenalaistanut hänen maassaolonsa laillisuuden. Mamdani syntyi Ugandassa intialaistaustaisille vanhemmille. Hän muutti Yhdysvaltoihin lapsena ja sai maan kansalaisuuden vasta vuonna 2018.

New York Timesin mukaan kaupungilla on ollut historian saatossa ainakin parikymmentä pormestaria, jotka ovat syntyneet ulkomailla.

MAMDANIN taakse pormestarikisassa on jäämässä New Yorkin entinen demokraattikuvernööri Andrew Cuomo. Hän on ehdolla sitoutumattomana, koska hävisi demokraattien esivaalin Mamdanille.

Mamdania onnitellut Cuomo sanoi hänen hallintonsa auttavan uutta johtoa kaikin tavoin, jotta New York toimisi, kertoo CNN.

Republikaanien ehdokas New Yorkin pormestariksi on Curtis Sliwa, joka tunnetaan Guardian Angels -katupartiotoiminnan perustajana.

CNN:n mukaan myös Sliwa myönsi tappionsa pian sen jälkeen, kun mediat julkaisivat ennusteensa. Sliwa toivotti Mamdanille onnea, sillä hän katsoi olevan myös kaupungin etu, että tuleva pormestari onnistuu tehtävässään.

Republikaani kuitenkin uhkasi Mamdanin vastustajien järjestäytyvän tämän pahimmaksi viholliseksi, jos kaupungin uudet johtajat yrittävät toteuttaa sosialismia tai heikentää poliisivoimia.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

