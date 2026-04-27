27.4.2026 14:46 ・ Päivitetty: 27.4.2026 14:46

Digipalveluasetusta koskevien valitusten määrä nousi – suurin osa valituksista koski somealustoja

JUSSI NUKARI / LEHTIKUVA

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille tehtyjen digipalveluasetusta koskevien valitusten määrä nousi viime vuonna. Valituksia tehtiin yhteensä 123, kun toissa vuonna määrä oli 72.

Suurin osa valituksista koski suuria sosiaalisen median alustoja, kuten Facebookia, Instagramia ja Tiktokia. Valituksissa korostuivat muun muassa tilanteet, joissa käyttäjät eivät saaneet riittäviä perusteluja tilien tai sisältöjen rajoittamiselle.

Traficomin tiedotteen mukaan valitusten kasvu kertoo siitä, että digipalveluasetus alkaa näkyä arjessa.

- Käyttäjät tunnistavat aiempaa paremmin, milloin alustan toiminta ei vastaa sääntelyn vaatimuksia, sanoo johtaja Jenni Koskinen Traficomista.

Valituksia käsitellään pääsääntöisesti siinä maassa, johon palveluntarjoaja on sijoittunut. Viime vuoden valituksista yli puolet siirrettiin muihin EU-maihin.

