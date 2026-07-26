Työsyöminen on taitolaji – nämä säännöt ovat yhteisiä raavaille rekkakuskeille ja toimistohiirille

Modernissa työelämässä vanhat ruokailuohjeet eivät aina päde: pikalähetti voi joutua syömään kuin Suomi-filmien metsätyömies, ja me toimistohiiret nyykähdämme jos jätämme päivämme kaloriköyhien välipalojen varaan. Onneksi uusi ravitsemussuosituslista opastaa kaikkia tankkauksen taitoihin. Mikko Huotari

Oluttuoppi aamupalaksi kuulostaa melko paheelliselta, mutta vielä 1800-luvun Britanniassa se oli yleinen tapa kuitata aamiainen. Sitä joivat aikuiset ja lapset, olut oli tosin nykyistä miedompaa. Menneessä maailmassa olutta on pidetty ravitsevan kalorimääränsä vuoksi sekä ruokana että juomana.

Uusimpiin ravitsemussuosituksiin ohrapirtelö ei kuulu, mutta aamulla ei suinkaan tyhjin vatsoin kannata lähteä sorvin ääreen.

Kansanvalistuksessa on pitkään toitotettu, että aamupala ei ole pelkkä kevyt välipala, vaan merkittävä osa päivän kokonaisravitsemusta.

Ruokailuun liittyvät nyrkkisäännöt – kuten aamiaisen merkitys tai lautasmalli – on hyvä pitää mielessä, mutta kaikkien arki ei ole samasta puusta veistetty. Se, mikä toimii yhdelle, voi toiselle olla riittämätöntä tai jopa haitallista.

Yksi istuu päivänsä päätteen ääressä, toinen tekee kroppaa kuormittavaa työtä ulkona säässä kuin säässä. Kolmas herää iltapäivällä yövuoroon, neljäs ajaa rekalla Suomea päästä päähän tai suhaa ruokalähettinä porraskäytävästä toiseen.

Työ kuormittaa kehoa ja mieltä eri tavoin, ja siksi myös ravitsemuksen on mukauduttava työn vaatimuksiin.

UUDEN Työaikainen ruokailusuositus -julkaisun tavoitteena on parantaa työikäisten ravitsemusta ja ylläpitää hyvää työkykyä. Suositukset perustuvat Kestävää terveyttä ruoasta -ravitsemussuosituksiin (2024).

Perusta on kaikille sama: monipuolinen ruokavalio, ja toiveena on ylläpitää hyvää työkykyä ja elämänlaatua.

Kukin tietää omasta kokemuksestaan, että ruokailutottumusten muuttaminen on hidas ja työläs prosessi. Omat elintavat ovat niin yksityisiä, että ulkopuolelta ohjeistaminen voidaan kokea loukkaukseksi.

Monella on tuoreessa muistissa toissa vuoden leikkeleraivo. Uusissa ravitsemussuosituksissa kehotettiin syömään kasviksia 800 grammaa päivässä ja välttelemään leikkeleitä.

Sitä pidettiin paapomisena, jossa valtio yrittää sorkkia kansalaisten lautasten sisältöä.

OMIEN TOTTUMUKSIEN lisäksi ruokalautasen koostumusta sanelevat kulttuuri ja muotioikut.

Englantilaiseen aamiaiseen kuuluu hyvin tuhti kattaus pekoneineen ja munineen, kun taas Italiassa aamiainen voi koostua vain kahvista, voisarvesta ja kakunpalasta.

1990-luvulla muotioikkujen kautta tuli tapa, jossa aamiainen korvattiin take away -kahvilla. Pahvimuki kourassa viilettävä urbaani hahmo oli uraansa panostavan kaupunkilaisen tunnusmerkki.

Terveysjournalismi tuo myös omanlaisia muotivirtauksia ja vaikuttaa ihmisten ruokailutapoihin. Vuosituhannen vaihteessa hehkutettiin vähärasvaista ruokavaliota, viime vuosikymmenellä kehotettiin karttamaan hiilihydraatteja ja nyt markkinoidaan proteiinia sisältäviä tuotteita.

Entä miten sitten erilaisissa töissä pitäisi pitää huolta syömisistä?

ISTUMATYÖ on nykyisin yleistä, ja etätyö on vakiinnuttanut asemansa osana monen arkea. Energiankulutus jää vähäiseksi, mutta henkinen kuormitus voi olla suurta.

Säännöllinen ateriarytmi on istumatyössä keskeinen jaksamisen ja painonhallinnan tuki, vireystila pysyy tasaisempana ja iltapäivän napostelun tarve vähenee.

Liian kevyt syöminen heikentää suorituskykyä,

Toisessa ääripäässä ovat fyysisesti kuormittavat työt. Rakennustyömaalla tai siivous- ja turvallisuuspalveluissa keho on jatkuvassa liikkeessä. Tällöin liian kevyt syöminen heikentää suorituskykyä ja lisää tapaturmariskiä.

Raskaassa työssä tarvitaan riittävästi energiaa, hiilihydraatteja ja proteiinia, jotta jaksaminen säilyy ja lihakset palautuvat. Myös nesteen saanti korostuu, erityisesti kuumissa olosuhteissa.

VUOROTYÖSSÄ etenkin yötyö pakottaa kehon toimimaan ihmisen biologista rytmiä vastaan. Unen puute lisää ruokahalua ja heikentää ruokavalintoja.

Ruokailun säännöllisyys on erityisen tärkeää, ja yötyössä aterioiden koostumusta on syytä mukauttaa vuorokaudenaikaan. Raskaat ja rasvaiset ateriat keskellä yötä heikentävät vireystilaa. Toisaalta riittämätön syöminen lisää uupumusta ja altistaa virheille.

Liikkuvassa työssä, kuten ammattikuljettajilla tai paljon matkustavilla työntekijöillä, ruokailuympäristö vaihtelee jatkuvasti. Huolto- ja lentoasemien ja pikaruokapaikkojen tarjonta ei aina tue terveyttä edistäviä valintoja.

Matalapalkkaisilla aloilla ruokailu voi olla myös taloudellinen kysymys. Jos tauko jää pitämättä tai eväitä ei voi säilyttää asianmukaisesti, suositusten mukainen ruokavalio jää helposti vain haaveeksi.

Työpäivän aikainen syöminen ei siis riipu vain omasta tahdosta, vaan myös siitä, millaiset puitteet työ ja taloudellinen tilanne sille antavat.

Lähteet: Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ja THL:n Työaikainen ruokailusuositus sekä Jaakko Hämeen-Anttilan ja Venla Rossin kirja Nälästä nautintoihin (Otava, 2015).