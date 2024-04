Dimitri Qvintus ehdolle eurovaaleihin – kampanjatunnus kuin tribuutti Alexander Stubbille

SDP:n puoluehallituksen jäsen ja Eurooppa-työryhmän puheenjohtaja Dimitri Qvintus lähtee tavoittelemaan paikkaa Euroopan parlamentissa. Demokraatti Demokraatti

Hänet hyväksyttiin SDP:n kesäkuun eurovaalien ehdokaslistalle puolueen ruotsinkielisestä piiristä. Qvintus (s. 1987) on piirin puheenjohtaja.

Viestintätoimisto Kreabilla strategisen viestinnän johtajana työskentelevä Qvintus on aiemmin ollut muun muassa pääministerien Sanna Marinin ja Antti Rinteen erityisavustajana.

Tiedotteessaan Qvintus kertoo, miten uusi aika kaipaa hänen mielestään “uudenlaista ajattelua ja modernia sosialidemokratiaa”.

– Kriisien vuosikymmen jatkuu, ja eurooppalaisen politiikan avulla on varmistettava, että 2020-luvusta ei tule menetettyä vuosikymmentä. Nyt tarvitaan yhdistävää tekijää ja sitä Euroopan unioni on, oli sitten kyse ihmisistä, turvallisuudesta, liikkuvuudesta tai markkinoista. Nyt Euroopassa kuitenkin eletään vaaran vuosia, Qvintus sanoo tiedotteessaan.

Tällä Qvintus kertoo tarkoittavansa EU:n niskaansa saamia ulkoisia ja sisäisiä riskitekijöitä.

– Euroopalla on tällä hetkellä kaksi merkittävää uhkaa: Venäjä ja äärioikeisto. Paras tapa vastata ulkoiseen uhkaan on Ukrainan tukemisen vahvistaminen. Sisäiseen uhkaan paras keino on oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen. Sekä äärioikeisto että Venäjä tarvitsevat vastavoiman. Kun eurooppalaiset poliitikot ovat vahva vastavoima äärioikeistolle, silloin EU on vahva vastavoima Venäjälle, Qvintus sanoo tiedotteessaan.

Qvintuksen mukaan kumpikin haaste vaatii EU:lta yhtenäisyyttä.

– EU voi mennä 2030-luvulle vain oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien ja länsimaisen demokratian puolustajana. Noiden ansiosta ihmiset voivat luottaa tulevaisuuteen.

Kokoomuksen Alexander Stubb kävi hiljattain presidentinvaalikampanjansa tunnuksella Yhdistävä tekijä. Qvintuksen vaalilause tulee yllättävän lähelle tätä.

– Kampanjani slogan on EU – Yhdistävä tekijä, koska sitä EU on, oli sitten kyse turvallisuudesta, liikkuvuudesta, ihmisistä tai markkinoista, Qvintus perustelee.

QVINTUKSEN mielestä EU:n suurimmat haasteet liittyvät kokonaisturvallisuuteen ja Euroopan vakauteen.

– Talouden osalta EU:n on vahvistuttava, se on selvää. EU on ollut rauhanprojekti ja juuri nyt, kun Euroopassa soditaan, EU on keskeisessä roolissa Ukrainan tukemisessa puolustustaistelussa ja tulevassa jälleenrakennuksessa. Mutta kyllä me tarvitsemme myös politiikkaa, joka lisää sisäistä rauhaa. Sillä tarkoitan esimerkiksi työntekijöiden oikeuksia vahvistavaa, sosiaaliseen median turvallisuutta lisäävää ja kuluttajien suojaa parantavaa sääntelyä. Politiikalla voidaan vaikuttaa myös siihen, että EU:n omavaraisuus vahvistuu esimerkiksi energian ja lääkkeiden osalta.

Qvintus painottaa, että omavaraisuus ei tarkoita kansainvälisestä keskinäisestä riippuvuudesta luopumista, eikä se olisi edes teoriassa mahdollistakaan.

QVINTUS kritisoi suomalaista EU-keskustelua ja -politiikkaa ylivarovaisuudesta. Tämä on hänen mielestään kostautunut Suomelle ja suomalaisille monta kertaa.

– Varotaan ennakkovaikuttamisessa, edunvalvonnassa ja EU:n tulevaisuuden visiointiin osallistumisessa, ettei kukaan vain sano taikasanaa ”yhteisvastuu”, josta on tullut varmin tapa vaimentaa EU-keskustelu. Viimeksi viime viikolla tästä nähtiin esimerkki. Tästä on kerta kaikkiaan päästävä irti. EU:n idea on ottaa yhteistä vastuuta yhteisistä asioista. Kyllä kai sen verran pitää olla uskallusta, että tosiasiat sanotaan ääneen, Qvintus sanoo.

– Suomelle EU-jäsenyys on ollut erinomainen asia. Sitä vastoin EU:hun liittyvä persun pelko on ollut tyhmyyden alku, ja se on haitannut Suomen ja suomalaisten etua, Qvintus sanoo tiedotteessaan.

Qvintuksen ehdokkuudesta kertoi viikonloppuna ensimmäiseksi Iltalehti.