Donald Trump hätkähdytti YK:n yleiskokouksessa – kehui Pohjois-Korean johtajaa ”loistavaksi”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump odottaa tapaavansa Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin pian uudelleen. Trump kehui YK:n yleiskokouksessa Kimiä ”loistavaksi”, kun vuotta aiemmin samalla foorumilla hän mitätöi Pohjois-Korean johtajaa ”rakettimieheksi” ja uhkasi tuhota maan kokonaan.

Trumpin mielestä tilanne on vuoden aikana muuttunut parempaan suuntaan. Hän ennakoi, että uudesta huipputapaamisesta maiden välillä tiedotetaan lähiaikoina. Tapaamispaikka on yhä auki.

Trump ja Kim tapasivat Singaporessa kesäkuussa. Kim on sittemmin lähettänyt Trumpille kirjeen, jossa hän ehdotti uutta tapaamista.

Kesäkuun tapaamisen tulokset on kyseenalaistettu monella taholla. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA raportoi elokuussa, ettei todellisia merkkejä Pohjois-Korean ydinaseriisunnasta ole havaittavissa.

Trump puolestaan kehui Pohjois-Koreaa ”suunnattomasta edistyksestä” ydinaseiden testauksen lopettamiseksi.

– Kim on ollut hyvin avoin ja loistava, rehellisesti. Luulen, että hän haluaa nähdä jotain tapahtuvan, Trump sanoi YK:ssa maanantaina.

Sen sijaan Trumpin odotetaan jatkavan YK:ssa kovaa linjaa Iranin presidenttiä Hasan Ruhania kohtaan. Yhdysvallat on hermostuttanut eurooppalaiset liittolaisensa vetäytymällä Iranin ydinsopimuksesta, jossa Iran on sitoutunut rajoittamaan ydinohjelmaansa vastineeksi pakotteiden poistosta. Trumpin mukaan hänen edeltäjänsä Barack Obaman kaudella solmittu sopimus on ”kamala” ja se on vain lisännyt Iranin aggressiivisuutta.

Trumpin turvallisuuspoliittisen neuvonantajan John Boltonin mukaan Yhdysvallat pyrkii lisäämään painetta Irania vastaan, mutta maan hallinnon vaihdos ei ole Yhdysvaltain tavoitteena.

– Olemme asettaneet hyvin tiukkoja pakotteita Irania vastaan, uusia on tulossa ja odotamme Iranin muuttavan massiivisesti käytöstään, Bolton sanoi toimittajille.

Trump pitää YK:n yleiskokouksessa tiistaina puheen, jossa hän aikoo Boltonin mukaan puolustaa jälleen Yhdysvaltain suvereniteettia. Viime vuonna vastaavassa puheessaan Trump korosti kansallisvaltioiden oikeutta ajaa omia etujaan.

Yhdysvallat on Trumpin kaudella leikannut YK-rahoitustaan muun muassa rauhanturvaoperaatioihin sekä pakolaisille suunnattuun apuun.