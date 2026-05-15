Drooniepäily sekoitti Uuttamaata – Kaikkonen vaatii parempaa varoitusjärjestelmää

Droonihälytys aiheutti perjantaiaamuna varotoimia Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla. Keskustan puheenjohtajan, entisen puolustusministeri Antti Kaikkosen mielestä kansalaiset tarvitsevat nykyistä nopeamman suoran varoitusjärjestelmän ilmauhille. Demokraatti Demokraatti

Pelastusviranomaisten aamuyöllä antaman vaaratiedotteen mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkui mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus.

Vaaratiedotteessa ihmisiä kehotettiin pysyttelemään sisätiloissa, ja muun muassa lentoliikenne Helsinki-Vantaan kentälle keskeytettiin.

Myös jotkin koulut ilmoittivat Wilma-järjestelmässä koulupäivän mahdollisesta perumisesta.

Vaaran päättymisestä viranomaiset ilmoittivat muun muassa Yleisradion kanavien kautta aamuseitsemän jälkeen. Sisäministeriö kertoi Suomen Tietotoimistolle, että Suomen alueelle lensi tiettävästi ainakin yksi drooni.

VIRANOMAISTIEDOTUS oli huomattavasti nopeampaa kuin esimerkiksi keväällä Kaakonkulmalle harhautuneiden ensimmäisten droonien aikaan.

Tuolloin viranomaiset eivät lähettäneet yleistä vaaratiedotetta, vaikka maahan syöksyneistä drooneista oli ilmavoimien vahvistamia havaintoja.

Tästä huolimatta Antti Kaikkosen mielestä hälytys- ja tiedotuskäytännöissä on yhä tehostamisen varaa.

Nytkin muun muassa pääministeri Petteri Orpo (kok) neuvoi viestipalvelu X:ssa kansalaisia seuraamaan viranomaistiedotteita, mainitsematta tarkemmin mistä tiedotteet löytyvät helpoimmin.

Suomeen pitääkin pikaisesti hankkia suoraan kansalaisten käyttöön drooneista varoittava järjestelmä, Antti Kaikkonen patistaa.

– Ei voi olla niin, että suomalaiset joutuvat odottamaan yli vuoden järjestelmää, joka on jo käytössä useissa EU-maissa, hän kirjoittaa tiedotteessaan.

Sovelluksen kautta heti suoraan kansalaisten puhelimiin ja älylaitteisiin tuleva hälytys tavoittaisi useampia ihmisiä kuin viranomaisten perinteisiä kanavia käyttävät tiedotteet.

– Järjestelmä on saatava käyttöön lähikuukausina, ei joskus ensi vuonna. Nyt hallitukselta tarvitaan ripeitä toimia, jotta suomalaisten turvallisuudentunne vahvistuu ja varautuminen vastaa muuttunutta uhkakuvaa, ex-puolustusministeri kirjoittaa tiedotteessaan.